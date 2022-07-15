نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بـ56 ريال فقط.. احصل على ساعه سامسونج جالكسي واتش 4 كلاسيك من جرير على 36 شهر بالتقسيط في المقال التالي
نقدم إليكم اليوم أبرز عروض التقسيط على ساعة سامسونج جالكسي واتش 4 كلاسيك الجديدة من شركة “سامسونج” العالمية من مكتبة “جرير” الشهيرة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر مكتبة جرير من أشهر المكتبات الموجودة في السعودية والتي تساهم في عرض المنتجات بأسعار مناسبة وتخفيضات ممتازة كما تقدم عروض خاصة بتقسيط سعر المنتج لفترات تصل إلى ثلاث سنوات وفقًا لبعض المعايير والشروط التي حددتها المكتبة والتي يجب أن تتوافر في العميل.
تقسيط جرير على سامسونج جالكسي واتش 4 كلاسيك
سعر سامسونج جلاكسي ووتش 4 انخفض من 1.499 ريال سعودي ووصل إلى 1.199 ريال سعودي حيث يمكنك توفير حوالي 300 ريال سعودي والتقسيط على سعر الساعة ممتد إلى ثلاث سنوات (36 شهر) بقسط شهري يبدأ من 56 ريال سعودي، الساعة تحتوي على نظام GPS وهيكلها مصنوع من الستانلس وسوار الساعة لونه أبيض اللون رياضي الهيئة.
طريقة تشغيل ساعة سامسونج واتش 4 الكلاسيك
يمكنك تشغيل الساعة وتوصيلها بالهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- من خلال تنزل برنامج “Galaxy Wearable” من متجر “البلاي ستور” بكتابة اسمه في البحث والنقر على كلمة “بحث”.
- بعد تحميل البرنامج على هاتفك قم بالنقر على أيقونة “بدء” ومع الخطوات قم بعدم سماح الإذن للوصول إلى التطبيق والإعلانات.
- قم بالبحث عن أي أجهزة قريبة منك حتى تتمكن من الاقتران بها وبعد أن تظهر اسم ساعة جلاكسي ووتش 4 من ضمن قائمة الأجهزة قم بالنقر على “بدء عملية الاقتران”.
- يتم عرض الرقم الخاص بالهاتف والساعة في حالة تماثل واقتران الجهازين مع بعضهما وبعدها قم بالنقر على أيقونة “تأكيد” على تطبيق ويرابل”.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “التنزيل” الخاصة بمكونات إضافية موجودة أثناء عملية الاقتران وبعدها قم بالنقر على أيقونة الموافقة على ترخيص سامسونج.
- اضغط على إشعار الخصوصية حتى يتم منح التطبيق إمكانية الوصول إلى كل جهات اتصال الهاتف والموقع الجغرافي وغيرها.
- من الإعدادات الخاصة بالساعة قم بتحديد حساب جوجل الذي تقوم بربط الهاتف بالساعة به وقم بالتحقق من الهوية وبذلك يكون متاح لك استخدام الساعة.
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