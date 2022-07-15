شوف تخفيضات جرير الشهرية على الهواتف خصم 30% لفترة محدودة اغتنم الفرصة

تخفيضات جرير الشهرية، عروض جرير السعودية يتم البحث عنها بشكل كبير من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع الأسعار المميزة التي تقدمها الشركة على الجوالات في هذه الفترة، وتبدأ الخصومات على مجموعة من أفضل الماركات العالمية للهواتف من 30٪ بالإضافة إلى الهدايا الفورية التي يحصل عليها العميل بعد شراء أي من المنتجات المطروحة داخل أقسام جرير خلال هذه الأيام، وحتى نهاية العرض لذا نجد الإقبال على مكتبات جرير بالمملكة في تزايد ملحوظ.

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تعد مكتبة جرير من أكبر المتاجر التي يحصل من خلالها العميل على منتج مميز بخصومات رائعة تصل إلى 50 ٪ وأكثر؛ ففي كثير من الأحيان تصل الخصومات داخل مكتبات جرير السعودية إلى 65٪ على مختلف الأجهزة، وتتميز منتجات جرير بأنها من أجود الماركات العالمية التي تجدها في أسواق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي جعل هناك ثقة متبادلة بينها وبين العملاء على مدار سنوات طويلة منذ افتتاح الفرع الأول من أسواق جرير السعودية.

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الآن مع تخفيضات جرير احصل على جوال آبل آيفون 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذلك يدعم حتى 5 جيجا بسعر يصل إلى 3499 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي. اشتري من أسواق جرير هاتف Apple iPhone 12 Pro بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت ويدعم 5G بسعر وهمي 4899 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي.

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