شوف تخفيضات جرير الشهرية على الهواتف خصم 30% لفترة محدودة اغتنم الفرصة

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تخفيضات جرير الشهرية، عروض جرير السعودية يتم البحث عنها بشكل كبير من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع الأسعار المميزة التي تقدمها الشركة على الجوالات في هذه الفترة، وتبدأ الخصومات على مجموعة من أفضل الماركات العالمية للهواتف من 30٪ بالإضافة إلى الهدايا الفورية التي يحصل عليها العميل بعد شراء أي من المنتجات المطروحة داخل أقسام جرير خلال هذه الأيام، وحتى نهاية العرض لذا نجد الإقبال على مكتبات جرير بالمملكة في تزايد ملحوظ.
عروض جرير الشهرية 40% خصم حتى نهاية الأسبوع بجميع فروع جرير تسوق الآن
تخفيضات جرير الشهرية
تعد مكتبة جرير من أكبر المتاجر التي يحصل من خلالها العميل على منتج مميز بخصومات رائعة تصل إلى 50 ٪ وأكثر؛ ففي كثير من الأحيان تصل الخصومات داخل مكتبات جرير السعودية إلى 65٪ على مختلف الأجهزة، وتتميز منتجات جرير بأنها من أجود الماركات العالمية التي تجدها في أسواق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي جعل هناك ثقة متبادلة بينها وبين العملاء على مدار سنوات طويلة منذ افتتاح الفرع الأول من أسواق جرير السعودية.
تخفيضات جرير السعودية
- الآن مع تخفيضات جرير احصل على جوال آبل آيفون 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذلك يدعم حتى 5 جيجا بسعر يصل إلى 3499 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق جرير هاتف Apple iPhone 12 Pro بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت ويدعم 5G بسعر وهمي 4899 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي.
تنزيلات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير على جوال آبل آيفون 12 برو ماكس سعة التخزين لهذا الهاتف تصل إلى 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق محيطي، وهذا الهاتف يدعم حتى 5G بسعر 4899 بدلاً من 5199 ريال سعودي.
- خصومات جرير السعودية على هاتف سامسونج جلاكسي S21 ألترا بمساحة داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت كما أنه يدعم 5G متوفر منه اللون الفضي بسعر 4399 بدلاً من 5199 ريال سعودي، ويحصل العميل مع هذا العرض على هدية قيمة بقيمة 1200 ريال سعودي.
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