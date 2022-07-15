نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم خصومات وتخفيضات على المنتجات تصل ل 50% أقوى عروض الجمعه 15 يوليو 2022 في المقال التالي

نقدم إليكم أحدث عروض العثيم اليوم الجمعة الخامس عشر من شهر يوليو 2022م، تقدم ماركت وأسواق عبد الله العثيم العديد من العروض التي توفر على العملاء الكثير، أصبحنا نعيش في عصر غلاء شديد جدًا ونتحمل تكلفة شديدة في كل شيء نقوم بشراءه، وكانت عروض التخفيضات محاولة من ماركت العثيم في تخفيف عبء الحياة علينا والأسعار المرتفعة التي يُقدم بها كل المنتجات، وسنوضح لكم أبرز هذه التخفيضات المقدمة لهذا الأسبوع. أحدث عروض العثيم اليوم الجمعة سعر الكيلو جرام من لحم الضأن برقي كام وصل إلى 174.95 ريال سعودي بدلًا من 199.95 ريال سعودي.

كباب الحلة من لحم الكندوز البقري وصل سعره إلى 164.95 ريال سعودي بدلًا من 194.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من رقبة كتبة من اللحم الضاني سعرها انخفض من 199.95 ريال سعودي بدلًا من 184.95 ريال سعودي.

لحم صافي كندوز الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 159.95 ريال سعودي بدلًا من 184.95 ريال سعودي.

مكعبات من لحم الكندوز البقري سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل من سعر 184.95 ريال سعودي إلى سعر 154.95ريال سعودي.

أما سعر كيلو جرام من لحم انتركوت البقري انخفض من 199.95 ريال سعودي إلى 174.95 ريال سعودي. عروض العثيم على منتجات غذائية ومعلبات الجبن الرومي وزن 250 جرام سعرها انخفض من 34.95 ريال سعودي حتى وصل إلى 27.95 ريال سعودي.

جبن ريكفور بوزن 250 جرام سعرها وصل إلى 55.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

بسطرمة بلدي مقشرة بوزن 250 جرام سعرها انخفض من 74.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

لانشون اللحيمي سعر وزن 250 جرام وصل إلى 24.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

ريتش صدور اللحيمي رومي سعر وزن 250 جرام منها وصل إلى 42.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

جبنة براميلي بالفلفل أو سادة سعر وزن 250 جرام منها 56.95 ريال سعودي بعد أن كان 59.95 ريال سعودي.

ديك فريكو فلمنك وزن 250 جرام سعرها وصل إلى 34.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

الرنجة السوبر بوزن 250 جرام وصل سعرها إلى 49.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

زبدة نيوزلاندي من شركة روتانا سعرها وصل إلى 139.95 ريال سعودي بدلًا من 169.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم خصومات وتخفيضات على المنتجات تصل ل 50% أقوى عروض الجمعه 15 يوليو 2022 - ثقفني

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