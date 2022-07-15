هتهرب من بيتك فورا.. ملعقة واحدة خلف البوتجاز تخلصك من النمل والصراصير وجميع الحشرات في دقيقة واحدة

الصراصير والحشرات بجميع انواعها تنتشر في فصل الصيف بشكل كبير، وتظهر في البيوت بشكل متكرر وتسبب الزعر والخوف لأصحاب البيت، كما انها تتسبب في تلف كبير في البيت مثل تآكل الاساسات الخشبية في البيت وفساد الطعام بجانب ذلك فهي تسبب حساسية وتهيج في الجلد لدى اصحاب البيت، وبالرغم من وجود العديد من المبيدات الحشرية إلا أنه لا يفضل استخدامها بسبب رائحتها القوية التي قد تؤثر على التنفس ويتجه الكثير الي استخدام المبيدات الطبيعية التي يتم تحضيرها في البيت والتي سنوضح في هذا المقال أفضل المبيدات التي يمكن تحضيرها في البيت للقضاء على الحشرات.

خلطة الأسبرين الجبارة للقضاء على الصراصير والناموس خلال دقيقة فقط

خلطه الاسبرين من افضل الطرق التي يمكن اتباعها لطرد الحشرات من البيت حيث ان الاسبرين من المواد السامه للحشرات بجميع انواعها عند تناول الحشرات لهذه المادة تتسبب في بعض التفاعلات الكيميائية والتي تقضي على الحشرات نهائي وتمنع وجودها في البيت مره اخرى بجانب ذلك في تحضير هذه الوصفة لا يحتاج لتكلفه عليه وكما انه ليس لها اي رائحه نفاذة تسبب اختناق لأصحاب البيت ويتم تحضيره بالطريقة التالية:-

نستخدم كميه من حبوب الاسبرين ونقوم بطحنها حتى يصبح مثل البودر.

نضيف عليها معلقتين من الملح وربع كوب من الخل نضيف على الخليط معلقتين من سائل تنظيف الاواني.

نقلب المكونات كلها معًا وبعد ذلك نضعها في زجاجة ونستخدمها في المكان التي تتواجد به الحشرات.

يمكن استخدامها عند الابواب والشبابيك لمنع دخول الحشرات البيت.

وصفة الريحان السحرية للقضاء على الحشرات من المنزل

الريحان مين النباتات العطرية التي لها رائحة مميزه والتي تساعد في طرد الحشرات من البيت حيث أن هذه الرائعة تسبب اختناق للحشرات وبالتالي التخلص منها بسهوله ويتم استخدام الريحان عن طريق غلي كمية من أوراق الريحان الخضراء في كمية من الماء لمدة خمس دقائق وبعد ذلك نضع عليها ربع كوب من الخل ونستخدمهم في مسح الارضيات والحوائط واي مكان توجد به حشرات وسيتم التخلص منها نهائي.