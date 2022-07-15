شوف بدون فائدة تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس ١ تيرا من أمازون السعودية وخصم ٩%

تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس ١ تيرا من شركة أمازون بالمملكة العربية السعودية بدون فائدة مع خصم يصل إلى ٩%، وتعتبر شركة أمازون من أكبر المتاجر الإلكترونية في العالم التي تقدم تسهيلات كبيرة عند شراء السلع بالتقسيط من أحد متاجرها المنتشرة في جميع ربوع المملكة، ويعتبر قسم الأجهزة الإلكترونية من أكبر الأقسام داخل متجر أمازون، وتستحوذ الهواتف الذكية على قدر كبير من الاهتمام في الشركة وخاصة التي تقوم شركة آبل الأمريكية بإنتاجها، ومن أشهر الجوالات التي تقوم الشركة ببيعها خلال هذه الفترة iPhone 13 pro Max الذي يعتبر أحسن هاتف ذكي بالأسواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون.

تقسيط iPhone 13 pro Max من أمازون

سوف نتعرف معكم على سعر ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون وقيمة الخصم على الجوال وقيمة القسط الشهري وهى كما يأتي:-

سعر iPhone 13 pro Max قبل الخصم ٧٦٩٩ ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم ٦٩٩٩ ريال سعودي.

قبل الخصم ٧٦٩٩ ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم ٦٩٩٩ ريال سعودي. نسبة الخصم على الجوال ٩%، كما تبلغ قيمة القسط الشهري ٥٨٣.٢٥ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر.

لون الجوال سييرا بلو.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ١ تيرا بايت.

سعر الجوال يشمل ضريبة القيمة المضافة.

تقوم شركة أمازون بتوصيل المنتج بالمجان إلى المنزل.

مواصفات ايفون ١٣ برو ماكس

يحتوي جوال iPhone 13 pro Max على مواصفات غاية في الدقة والمتانة وهى كما يلي:-

الجوال يدعم تشغيل أسرع وأحدث شبكات الاتصال في العالم شبكة الـ 5G، كما يدعم الهاتف تشغيل الشبكات الأخرى شبكة 4G، وشبكة 3G، وشبكة 2G. الهاتف يقاوم الماء حتى ٦ متر، كما يقاوم الغبار بمعيار IP68. يأتي بمعالج قوي وهو أحدث معالج من شركة آبل ويطلق عليه اسم A15 Bionic بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يأتي بمعالج رسوميات من نوع Apple GPU 5 Core خماسي النواة. شاشة الجوال من نوع super Retina XDR OLED، كما تبلغ مساحتها ٦.٧ إنش. تبلغ مساحة الهاتف ١ تيرا، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجابايت. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأساسية ١٢ ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية ثنائية تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل.

البنوك المشاركة في تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون

هناك بعض البنوك التي تشارك في تقسيط السلع من شركة أمازون بالسعودية وهى كما يأتي:-