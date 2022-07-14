شوف وفر ١٣٠٠ ريال مع عروض لولو هايبر ماركت السعودية على الأجهزة الكهربائية

تستمر عروض يوليو في شهر يوليو التوفير من لولو هايبر ماركت بجميع أنحاء المملكة على الأجهزة الكهربائية، وألعاب الأطفال، وكل ما تحتاجه الأسرة من منتجات وسلع مختلفة بأعلى جودة وأقل في جميع أقسام ماركت لولو ماركت Lulu market حتى نفاذ الكميات….

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية اليوم في فروع المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم مميز على سعر بوم لايت عربة التسوق، وعروض أخرى على أسعار الدمية القماشية حبة الوحدة، وعرض آخر منهم على سعر سكيد فيوجن دراجة الأطفال ١٢ انش متنوعة، وخصم آخر على سعر طقم لعب المطبخ للبنات من بينج مونج توبز، وعروض أخرى على أسعار لعبة الهليكوبتر بجهاز تحكم متنوع، وخصم آخر على سعر كاميرا الفقاعات التي تعمل ببطارية، وخصم آخر على سعر طقم لعبة مسار المحيط، وتنزيلات أخرى عديدة على أسعار كثير من المنتجات المميزة من لعب الأطفال لفترة محدودة….

عروض لولو السعودية على الأجهزة الكهربائية

توجد أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية على أسعار: كاندي غسالة الملابس تحميل أمامي بسعة ٩ كجم، وتنزيل مميز على سعر أمبيكس مكواة سيراميك ثقيلة، وخصم آخر على سعر نيكاي محضرة الاسبريسو والكابتشينو، وخصم آخر على سعر هاس موقد الطبخ، وتخفيض آخر على سعر فيليبس محضرة الأرز بسعة مميزة، وتخفيض آخر على سعر كينود، المكواة البخارية بقوة ١١٠٠ واط، وخصم آخر على سعر نيكاي غسالة الملابس بحجم ١٢ كجم، وتخفيض آخر على سعر مروحة أمبيكس ١٢ انش، وتخفيضات آخرى بالفروع.

عروض لولو السعودية Lulu big offers

تتوافر كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: عجانة فيليبس Philips، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار عدة الحلاقة المتعددة بيبي ليس Babybyliss ٦*١، وتخفيض آخر منهم على سعر كاميرا كو برو اكشن هيرو ١٠ أسود، وتخفيض آخر على سعر إل جي شاشة النانو فائقة الدقة ٦٥ بوصة، وعروض أخرى منهم على أسعار سعر سامسونج شاشة ألترا اتش دي ٦٠ بوصة.