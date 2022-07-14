نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
كما هو معتاد من أسواق العثيم وهو تقديم الكثير من العروض والخصومات المميزة، والان ولفترة محدودة بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم اسواق العثيم مجموعة مختلفة من العروض على الكثير من السلع والتي بدأت منذ يوم ٣ يوليو وسوف تنتهي في يوم ١٥ يوليو الحالي، أو حتى نفاذ الكمية، والان من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم العروض التي تقدمها اسواق العثيم تابعوا معنا المقال الان.
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عروض وخصومات العثيم يوليو 2022
الكثير من الناس تتابع وتنتظر أهم عروض وخصومات أسواق العثيم، ولأن العثيم دائمًا تهتم بنشر الفرحة والسعادة للجميع فقد قامت اسواق العثيم في فروعها المتعددة بعمل افضل العروض على السلع المختلفة ومن أفضل هذه العروض هي كالاتي سوف نوضحها من خلال المقال.
قائمة عروض وخصومات أسواق العثيم
من القائمة الخاصة بالعروض والتخفيضات المميزة في أسواق العثيم في هذا الشهر هي العروض على كل المنتجات الغذائية المختلفة وهي كالتالي:
- نجد مجموعة من العروض على الريش لحم ضاني بسعر 189.95 بدلًا من 199.95.
- عروض العثيم اليوم كما أنه توجد عروض على رقبة كتف ضاني بسعر 184.95 بدلًا من 199.95.
- وايضا سوف تجد مجموعة من العروض والتخفيضات المميزة على وراك رومي بالوزن بسعر 56.95 بدلًا من 65.95.
- بسطرمة بلدي مقشرة سعر 250 جرام 59.95 بدلًا من 74.95.
- جبن ريكفورد مستورد وزن 250 جرام بسعر 49.95 بدلًا من 55.96.
- جبن شيدر مستورد 250 جرام بسعر 36.95 بدلًا من سعر 490.95.
- فريكو فلمنك جودة 250 جرام بسعر 34.95 بدلًا من 49.95.
- اطياب صدور دجاج بانيه عادى او حار 1 كيلو جرام بسعر 98.95 بدلًا من 116.95.
- كوكي دجاج مجمد سعر 1200 حرام 72.95 بدلًا من 83.95.
- شهرزاد ملوخية مجمدة 400 جرام بسعر 5.95 بدلًا من 8.45.
- كما أنه توجد مجموعة من التخفيضات المكينة على ميتلاند برجر عائلي 1 كيلو 25 قطعة بسعر 58.95 بدلًا من 71.95.
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