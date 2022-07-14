نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الغذائية بأقل الأسعار في المقال التالي
عروض لولو هايبر ماركت على السلع الغذائية ومنتجات البقالة، توفر الكثير من المال يمكنك اقتناء ما تحتاج من المأكولات الجاهزة أو السلع الغذائية المختلفة ومستلزمات الطهي من الخضار والأسماك واللحوم وغيرها، حيث تجد داخل هايبر لولو جميع احتياجاتك من أنواع المعكرونة المختلفة، الأرز البسمتي، الزيوت النباتية وزيت الزيتون، كما يوجد أيضاً مستلزمات العناية بالأطفال من أنواع الشامبو المختلفة، حفائض الأطفال والألعاب وغيرها، كما يوجد قسم كبير مخصص للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف الذكية أيضاً، كافة متطلباتك تجدها في مكان واحد وفيما يلي بعض من العروض المتوفرة داخل هايبر لولو على السلع الغذائية.
عروض لولو هايبر ماركت
عروض يوليو التوفير من 13 يوليو حتى 19 يوليو توفر لك الكثير من الأموال.
- الكبير براتا ملبارية وزن 400 جرام سعر الحبة 4.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال سعودي.
- أصابع جبنة موازاريلا وزن 250 جرام مقابل 12.95 ريال للحبة بدلاً من 17.95 ريال.
- احصل على كفتة الدجاج الكبير وزن 300 جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 10.35 ريال، ووفر 2.40 ريال.
- توفير قدره 13.20 ريال يمكنك الحصول عليه عند شراء العبوة الترويجية من جبنة بوك كريم مطبوخة قابلة للدهن وزن الحبة 910 جرام، سعر الحبتان 39.75 ريال بدلاً من 52.95 ريال.
لولو هايبر
- اشتري مونتانا أو داري أكياس فراولة مجمدة وزن الكيس الواحد كيلو جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال، ووفر خمسة ريال في كل حبة.
- كريمة طهي بوك سعة العبوة لتر بسعر 19.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.
- يمكنك الحصول على كيلو من جبنة شيدر إنجليزية معتدلة المذاق، حمراء أو بيضاء مقابل 39.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 57.95 ريال.
- كيلو من الزيتون الأسباني الأسود كبير الحجم مقابل 15.45 ريال فقط بدلاً من 23.10 ريال سعودي.
عروض لولو
- اشتري حبة من برجر دجاج بالبقسماط/ برجر بقري/ برجر بقري تشابلي وزن كيلو مقابل 22.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال بخصم نقدي 10 ريال سعودي.
- بترا آيس كريم كيك رول فراولة وزن 250 جرام/ أيس كريم توت وزن 250 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال للحبة.
- خضار مشكل سيارا وزن 800 جرام بسعر 8.95 ريال للحبة بدلاً من 13.95 ريال بخصم 5 ريال.
- الأنعام مفروم غنم وزن الحبة 400 جرام احصل على قطعتين بسعر 5.90 ريال بدلاً من 7.90 ريال.
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