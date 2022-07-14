شوف عروض العثيم أقوى عروض العيد مازالت مستمرة على مختلف السلع الغذائية تحت شعار فرحة العيد بعروضنا تزيد لا تفوتها ALOthaim

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عروض العثيم تقدم أقوى عروض العيد المذهلة على مختلف المقاضي بأسعار مميزة لن تجدها في أي مكان. حيث مازالت عروض العثيم مستمرة وتقدم أقوى عروض العيد على السلع الغذائية الهامة والمميزة لكل بيت. كما نحرص على تقديم كل ما هو جديد لكل بيت وكل ربة منزل تحتاج إلى أي منتج أوسلعة أو جهاز في أي مكان في المملكة العربية السعودية تجده متاح في متاجر العثيم المختلفة وبخصومات مبهرة لا تفوتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عروض العثيم تقدم أقوى عروض نصف الثمن بمناسبة العيد بخصومات مذهلة احصل على خصم نصف الثمن في متاجر العثيم على شوكولاتة جالكسي جواهر، بوزن 900 جم، و10% خصم، للحبة بسعر 44.95 ريال بدلاً من 88.95 ريال سعودي. كما يمكن لكل عميل الحصول على 2 حبة. وفر 25 ريال على أرز الوليمة مزة بسمتي، للكيس بوزن 10 كجم، بسعر 64.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

متوفر صابون أومو اوتوا أخضر، للكيس بوزن 7 كجم، للكيس بسعر 56.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الكبرى على الفواكه والمكسرات اشتري عنب أبيض لذيذ، للكيلو مقابل 5.95 ريال سعودي.

كما متوفر في العثيم حبحب الأحمر المميز بطعمه الرائع حيث أنه من الفواكه الصيفية، للكيلو بسعر 1.75 ريال.

اشتري كيلو من الثوم، مقابل 3.95 ريال سعودي. لعشاق القهوة متوفر قهوة برية عربي، سعر الكيلو 46.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من اللوز الني، للكيلو مقابل 33.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم أقوى عروض العيد مازالت مستمرة على مختلف السلع الغذائية تحت شعار فرحة العيد بعروضنا تزيد لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

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