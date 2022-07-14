شوف عروض بنده السعودية أقوى عروض الصيف على الأجهزة المنزلية

تصفح أجدد عروض بنده السعودية وأقوى التخفيضات والخصومات على أسعار الأجهزة المنزلية الصغيرة وخاصةً أجهزة المطبخ، والتابعة للعديد من أشهر العلامات التجارية من رواد صناعة الأجهزة الكهربائية، حيث يوفر هايبر بنده تخفيضات حصرية مذهلة ضمن حملة عروض الصيف، والتي أطلقتها سلسلة متاجر هايبر بنده hyper panda بالمملكة السعودية في الفترة ما بين يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو وحتى يوم 26 يوليو 2022 المقبل، العروض متاحة بجميع فروع بندة السعودية بإمكانكم طلبها أون لاين أو من خلال التسوق بأقرب الفروع إليك، تصفح صور العروض في التالي.

عروض بنده السعودية

يوفر هايبر بنده panda مجموعة متنوعة من أجهزة المطبخ الصغيرة، وتشمل العروض على العصارات الكهربائية وعصارات الحمضيات، إلى جانب أجهزة محضرات الطعام المتكاملة ومتعددة الوظائف، وهي تغني بدورها عن عدة أجهزة، حيث بإمكانك الفرم والتقطيع والخلط والعجن بجهاز واحد فقط متعدد الاستخدامات، وذلك بالإضافة إلى أجهزة الخلاطات وقطاعات الخضروات والفواكه لعمل أشهى السلطات والمقبلات.

تخفيضات بنده عروض الصيف

كينوود عصارة 1 لتر بسعر 95 بدلًا من 139 ريال.

سينكور قطاعة خضروات 500 وات بسعر 99 بدلًا من 129 ريال.

محضرة القهوة من إيه تي سي بسعر 85 بدلًا من 110 ريال.

فرامة لحم كينوود 2100 وات بسعر 369 بدلًا من 529 ريال.

كليك أون فرامة لحم 500 وات بسعر 115 بدلًا من 189 ريال.

عصارة مولينكس 350 وات بسعر 189 بدلًا من 279 ريال.

هايبر بنده

لا غنى عن القلايات الكهربائية بدون زيت في البيت السعودي، فأغلب المواطنين السعوديين يهتمون بنظام الحياة الصحي، ولذلك يعرض لك عزيزي القارئ هايبر بنده مجموعة متنوعة من القلايات الكهربائية من أشهر العلامات التجارية مثل فيليبس وماركة بلاك اند ديكر بالإضافة إلى ماركة سينكور، وذلك بأسعار مخفضة ضمن فعاليات عروض الصيف في السعودية، تضم العروض كذلك الغلايات الكهربائية ومحضر القهوة.

بنده panda

فيليبس قلاية بدون زيت سعة 0.8 كجم بسعر 389 بدلًا من 599 ريال سعودي.

بلاك اند ديكر قلاية كهربائية بدون زيت سعة 4 لتر بسعر 299 بدلًا من 599 ريال سعودي.

سينكور قلاية بدون زيت سعة 2 كجم بسعر 159 بدلًا من 359 ريال سعودي.

كينوود خلاط 2 لتر بسعر 99 بدلًا من 149 ريال سعودي.

صانعة السندويتشات من إيه تي سي بسعر 95 بدلًا من 119 ريال سعودي.

طاهي المندي من إيه تي سي سعة 6 لتر بيعر 189 بدلًا من 299 ريال سعودي.

جمعنا لكم مجموعة من أقوى تخفيضات بندة السعودية على أسعار الأجهزة المنزلية الصغيرة وخاصةً أجهزة المطبخ، التي تسهم في مهمة إعداد وتحضير الطعام والشراب في فترة زمنية قصيرة، ونتابع معكم كل ما هو جديد في عروض السعودية وتخفيضات متاجر السعودية، ضمن عروض الصيف بالمملكة، فتابعونا من خلال موقعنا لمعرفة المزيد.