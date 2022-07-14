شوف أقوى وأجدد عروض بنده وهايبر بنده تبدأ بعشرة ريال وخمسة عشر وعشرين ريالاً

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عادت مرة أخرى عروض العشرة ريال ومضاعفاتها داخل أروقة هايبر بنده، عروض بنده التي تبدأ من يوم 13 يوليو وتستمر حتى يوم 26 يوليو تقدم فرص جيدة لجميع المتسوقين، لكي يتمكنوا من شراء مقاضيهم بأسعار منافسة، عروض الصيف المقدمة من هايبر بنده تحتوي على الكثير من المنتجات بجميع الأقسام، على رأسها الأجهزة المنزلية الإلكترونية والكهربائية، والتي يتم عرضها بأسعار ممتازة يعرض لك الهايبر عدة خيارات من مكيفات الهواء والمراوح ومستلزمات المنزل بخصومات رائعة، كما يوفر الهايبر سلع البقالة والمنتجات التموينية بأسعار توفر لك الكثير، في السطور التالية نستعرض بعضاً من العروض المتاحة خلال هذه الفترة في هايبر بنده السعودية. عروض بنده مكيف هواء دوتس 88 واط سعة 9 لتر احصل عليه مقابل 289 ريال بدلاً من 389 ريال، يمنحك العرض توفير قدره مائة ريال سعودي.

اشتري مروحة دوتس برج باللون الأسود مقابل 179 ريال بدلاً من 259 ريال.

وفر مع هايبر بنده واشتري مروحة كليك أون (16) بسعر 189 ريال بدلاً من 249 ريال سعودي.

جهاز مبرد للهواء دوتس 65 واط سعة 7 لتر احصل عليه مقابل 229 ريال بدلاً من 349.90 ريال.

عجانة مع خلاط معدني اريتي تعمل بقوة 550 واط مقابل 369 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال.

فرامة لحم كينوود بقوة 2100 واط بسعر 369 ريال بدلاً من 529 ريال. هايبر بنده احصل على جهاز عصارة مولينكس لعصر الفواكه والخضراوات تعمل بقوة 350 واط مقابل 189 ريال بدلاً من 279 ريال سعودي.

اشتري فرامة لحم كليك أون بقوة 500 واط بسعر 115 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال. احصل على حبتان من خليط كيك شوكولاتة بالحليب دكتور أوتكير وزن نصف كيلو جرام، بسعر 15 ريال بدلاً من 27.90 ريال سعودي.

خليط فطائر البانكيك دكتور أوتكير وزن نصف كيلو جرام، احصل عليه مقابل 15 ريال للحبتان بدلاً من 19.90 ريال.

بامبرز كلوت عناية مميزة سعر الحبة 65 ريال بدلاً من 90.95 ريال.

احصل على أربع حبات من شبيهة قشطة المراعي وزن 170 جرام مقابل 10 ريال بدلاً من 18 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية فشار الميكروويف طبيعي قودي (3 × 85 جرام) سعر الحبة 10 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

عبوة ترويجية من حليب نادك طويل الأجل (4 × 1 لتر) احصل عليها مقابل 20 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى وأجدد عروض بنده وهايبر بنده تبدأ بعشرة ريال وخمسة عشر وعشرين ريالاً - ثقفني

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