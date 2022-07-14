شوف أقوى عروض هايبر بنده Hyper Panda من مجله بنده Panda

تتوفر مجموعة حصرية من العروض المميزة لفترة محدودة بجميع فروع ماركت بندة Panda market على أسعار منتجات العناية الشخصية بالفرد، وبالأم، وبالطفل، وغيرهم كثير من الخصومات المميزة على منتجات أخرى بباقي الأقسام، وإليكم تفاصيل العروض…..

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

توجد كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: شفرة الحلاقة من جيليت فيوجن، وعرض آخر على سعر كريم ازالة الشعر من فيت، وخصم آخر على سعر شفرة الحلاقة من جيليت، وتخفيض آخر على سعر الفوط الصحية بالحجم الكبير بالأجنحة من فام، وتخفيض مميز آخر على سعر فوط ماكسي العادية بالأجنحة من كونكس، وخصم آخر على سعر الفوط اليومية المنعشة من سوفي، وخصومات خاصة على أسعار فوط فريشدايز الصحية، والفوط الصحية من كيرفي بلس الكبيرة عبوة ميجا.

تنزيلات خاصة من بندة هايبر ماركت Panda

توجد بفروع بندة ماركت أيضاً بالإضافة إلى العروض السابقة مجموعة مميزة من العروض، ومنها: عرض مميز على سعر ايفينت منتج الاطفال المميز المكون من شامبو، وبلسم، والشاور، وتخفيض آخر منهم على سعر شامبو الأطفال من دابر املا سوفت ويف كيدز، وخصم آخر منهم على سعر شامبو الأطفال من بالمسمش وزهرة القطن الترا دو، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى منهم على أسعار شامبو الصغار من جونسونز سواف، وتخفيض آخر على سعر سيرالاك الحبوب المتنوعة للاطفال السادة وبالفواكه،وخصم آخر على سعر حليب الأطفال في طور النمو من بليميل بلس ٤، وعلى سعر حليب الأطفال من بيديا شور كومبليت، وتخفيض آخر على سعر حليب الأطفال من سيميلاك جولد، وحليب الأطفال من جينيو نوفالدك بلس.

خصومات خاصة لفترة محدودة في فروع بندة ماركت

توجد أيضاً داخل فروع بنده السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: شامبو الأطفال من هيمالايا، وشامبو كول آند كول للأطفال، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شامبو الأطفال من نونو، ولوشن الأطفال من نونو، وعروض أخرى على أسعار عبوات شامبو جونسون الإقتصادية للأطفال، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار باقي منتحات جونسون للأطفال..