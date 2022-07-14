نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده خصم يصل ل 60% ولمدة 10 أيام مهرجان الصيف أقوى الخصومات في المقال التالي
عروض بنده تقدم لنا أفضل العروض المميزة، وخاصة بعد أن قدمت أسعار منتجات اللحوم بأسعار مخفضة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لذلك يتهافت الكثيرون إليها لشراء كل ما يحتاجونه من مواد غذائية أو منتجات الألبان، وتبدأ هذه العروض من يوم 14 يوليو حتى يوم 26 يوليو، ومن هنا سنوضح أهم العروض التي تقدمها بنده مصر إلى زوارها.
عروض العثيم شهر يوليو خصم من 20 وحتي 70% الحق عروض الصيف الجبارة
عروض بنده للمنتجات الغذائية
كما أنه يوجد عروض مميزة في أسواق بنده وهذا أهم ما يهتم الأشخاص بشرائه هي المنتجات الغذائية، لأنها هي أساس غذاء أفراد المنزل، ولذلك يقدم متجر بنده عروض مميزة على أنواع مختلفة من المنتجات.
- حيث أن سعر حبوبة زيت عباد 720 مل عرض خاص ب 27.95 جنيه، بدلا من 35 جنيه.
- كما أن سعر كيلو من دقيق سلسبيل فاخر لجميع الأغراض ب 12.45 بدلا من 15.50 جنيه.
- كما أن أسعار أنواع المكرونة من ريجينا 400 جرام بسعر 13.25 جنيه بدلا من 14.50 جنيه.
- سعر خل جاردينو 1 لتر بسعر 8.85 جنيه بدلا من 10.50 جنيه.
- حيث أنه وصل سعر روسو صلصة برطمان 360 جرام بسعر 11.75 جنيه بدلا من 15.50.
- كما أنه توجد أرز حبوبة عريض 1 كجم عرض خاص بسعر 14.95 جنيه بدلا من 18.50 جنيه.
عروض بنده لمنتجات الألبان
في الفترة الأخيرة نجد أن اسواق بنده تقدم أيضا بنده عروض خاصة لمنتجات الألبان، و سنوضح أسعار مميزة لبعض المنتجات.
- كما أنه يوجد عرض زبادي طبيعي دانون 105 جرام، 4+ 2 هدية، بسعر 16.45 جنيه بدلا من 24.75 جنيه.
- لورباك زبدة 200 جرام بسعر 52.95 جنيه بدلا من 65.00 جنيه.
- حيث أنه وصل سعر جبنه دومتى ملح خفيف طبيعي 800 جرام بسعر 94.95 جنيه بدلا من 105 جنيه.
- كما أنه نجد أن سعر دومتى بلس ” فيتا، زيتون، اسطنبولي، صفراء”، 500 جرام بسعر 19.95 جنيه بدلا من 22.50 جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده خصم يصل ل 60% ولمدة 10 أيام مهرجان الصيف أقوى الخصومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.