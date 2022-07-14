شوف عروض بنده خصم يصل ل 60% ولمدة 10 أيام مهرجان الصيف أقوى الخصومات

عروض بنده تقدم لنا أفضل العروض المميزة، وخاصة بعد أن قدمت أسعار منتجات اللحوم بأسعار مخفضة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لذلك يتهافت الكثيرون إليها لشراء كل ما يحتاجونه من مواد غذائية أو منتجات الألبان، وتبدأ هذه العروض من يوم 14 يوليو حتى يوم 26 يوليو، ومن هنا سنوضح أهم العروض التي تقدمها بنده مصر إلى زوارها.

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عروض بنده للمنتجات الغذائية

كما أنه يوجد عروض مميزة في أسواق بنده وهذا أهم ما يهتم الأشخاص بشرائه هي المنتجات الغذائية، لأنها هي أساس غذاء أفراد المنزل، ولذلك يقدم متجر بنده عروض مميزة على أنواع مختلفة من المنتجات.

حيث أن سعر حبوبة زيت عباد 720 مل عرض خاص ب 27.95 جنيه، بدلا من 35 جنيه.

كما أن سعر كيلو من دقيق سلسبيل فاخر لجميع الأغراض ب 12.45 بدلا من 15.50 جنيه.

كما أن أسعار أنواع المكرونة من ريجينا 400 جرام بسعر 13.25 جنيه بدلا من 14.50 جنيه.

سعر خل جاردينو 1 لتر بسعر 8.85 جنيه بدلا من 10.50 جنيه.

حيث أنه وصل سعر روسو صلصة برطمان 360 جرام بسعر 11.75 جنيه بدلا من 15.50.

كما أنه توجد أرز حبوبة عريض 1 كجم عرض خاص بسعر 14.95 جنيه بدلا من 18.50 جنيه.

عروض بنده لمنتجات الألبان

في الفترة الأخيرة نجد أن اسواق بنده تقدم أيضا بنده عروض خاصة لمنتجات الألبان، و سنوضح أسعار مميزة لبعض المنتجات.