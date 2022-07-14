شوف عروض العثيم شهر يوليو خصم من 20 وحتي 70% الحق عروض الصيف الجبارة

متجر العثيم يقدم عدد من العروض المميزة على السلع الأساسية التي يحتاجها كل منزل، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن هذه السلع المواد الغذائية المختلفة من حبوب وبقوليات أو زيوت وزبدة وأنواع مختلفة من السمن، بالإضافة إلى منتجات الألبان المختلفة، كل هذا بخلاف خصوماتهم المميزة على الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، وهذا ما جعل الجميع يتهافت للشراء منها، ومن خلال هذا المقال سنقدم أهم عروض العثيم.

عروض العثيم على المجمدات

يفضل بعض الأشخاص شراء المجمدات، ولذلك دائما ما يبحثون عن أسعارها، لذلك يقدم العثيم تخفيضات هائلة على المجمدات، وهي:

دجاج كوكي مجمد 1100- 1200 جم بسعر 72.95 جنيه مصري بدلا من 83.95 جنيه.

كما أنه وصل سعر الكيلو من الديك الرومي مجمد ب 64.95 جنيه مصري بدلا من 68.95 جنيه.

بالإضافة إلى أن سعر الكيلو من العابد بط مجمد ب 45.95 جنيه مصري بدلا من 49.95 جنيه.

كما أن سعر اطياب صدور بانية عادي أو حار كيلو واحد بسعر 95.95 جنيه بدلا من 116.95 جنيه.

اطياب سجق شرقي 900 جرام ب 84.95 بدلا من 104.95 جنيه.

كما أن شهرزاد بسلة بالجزر 400 جرام بسعر 7.75 جنيه بدلا من 9.95 جنيه.

حيث وصل سعر سي فود مجمد 400 جرام بسعر 32.95 جنيه بدلا من 35.95 جنيه مصري.

أسعار الألبان والجبن في العثيم

كما أن من المعروف أن الألبان والجبن أهم ما يريد بعض الأشخاص شرائها، وذلك بسبب أهميتها في بناء الجسم، لذلك يقدم العثيم خصومات مميزة على الجبن والألبان وهي: