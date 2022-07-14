مثلثات السميد الحلوة محشية بالجبنة الكريمي وبالقشطة ومسقية بالعسل أجمل وأسرع حلوى

تعتبر مثلثات السميد من أشهر أنواع الحلى أو الحلويات السريعة اللذيذة المصنوعة من عجينة السميد، وهى من الحلويات التي يفضلها الجميع كبار وصغار، وهي حلوى تصنع من السميد والدقيق وتصنع على شكل مثلثات كالسمبوسك، وتقلي فى الزيت وتوضع فى الشربات وهو من الوصفات السهلة التى لا تحتاج إلى وقت وجهد وتصنع فى دقائق معدودة.

طريقة عمل مثلثات السميد بالجبن

ومن أجمل الأصناف التي يمكن عمل حلوى السميد بها هى حشوها بالجبنة الكريمي أو الجبنة العكاوي الحلوة أو الجبنة الموزريلا الغير مملحة وفيما يلي المكونات والطريقة.

مكونات مثلثات السميد بالجبن

كوب من الدقيق المخصص للمعجنات. كوب من السميد الخشن. خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من البيكينج بودر. ملعقة صغيرة من السكر. كوب من الماء دافئ. جبنة كريمي كيري. كوب من الشربات.

طريقة عمل مثلثات السميد بالجبن

أخلطي السكر مع الخميرة فى الماء الدافئ وغطيها واتركيها تتفاعل. نضع باقي المكونات على خليط الخميرة ما عدا الجبنة. نضيف الزيت ونقوم بعجن العجين جيداً نغطي العجين ونتركه فى مكان دافئ. نفرد العجين على سطح العمل ونقطعها على شكل مثلثات. أحشي العجين بالجبنة الكيري ثم أغلقي الأطراف جيداً. ضعي المثلثات فى الزيت الساخن حتى تتحمر وضعيها فى الشربات، وتصفى جيداً وتقدم بألف هنا وشفاء.

طريقة عمل مثلثات السميد بالقشطة

وكما قدمنا لحضراتكم طريقة عمل مثلثات السميد بالجبنة الكريمي سوف نقدم لكم حشوة أخرى لمثلثات السميد وهي القشطة فتابعوا المكونات والطريقة

مكونات مثلثات السميد بالقشطة