شوف عروض التوفير من لولو هايبر ماركت في يوليو التوفير على جميع مستلزمات المنزل

تمتع بأقوى عروض التوفير مع لولو هايبر ماركت في يوليو التوفير على جميع مستلزمات المنزل، من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، كذلك تقدم تخفيضات جبارة على مجموعة هائلة من المفروشات المنزلية وقطع الأثاث الديكورية والتي لا غنى عنها في كل منزل عصري، مع العلم أن جميع هذه العروض واكثر متوفرة من خلال جميع فروع لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة حول المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، فبادروا بالسرعة ولا تنسوا التعرف على خصومات قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت للتوفير على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم خصومات هائلة في يوليو التوفير على قسم الأدوات المنزلية وأجهزة المطبخ، وهذا يعد استكمالا لمهرجان عروض العيد والذي يستمر حتى يوم 18 يوليو 2022 فبادروا باغتنام الفرصة.

أيكون قطاعة متعددة الاستخدامات قوة 350 وات بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 85 ريال.

قلاية هوائية من أيكون مع طباخ متعدد الأستخدامات بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

ولعمل أفضل الوصفات تتيح لك عرض خاص على أيكون فرن كهربائي سعة 35 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال، كما تتوفر مقاسات أكبر حتى سعة 150 لتر بخصومات جبارة فلا تفوتكم.

أقوى العروض على طقم أواني طهي جرانيت مجموعة مكونة من 10 قطع بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

هوم سلة مهملات ستيل بدواسة سعة 20 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

لومينارك أبريق مياة زجاج متعدد الاستخدامات سعة 1.5 لتر بسعر 10.95 ريال سعودي.

طقم مقلاة مكون من ثلاث قطع من شيفللاين بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال.

توم سميث ترمس ستانلس ستيل سعة 3 لتر بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

كوركوماز طقم أواني طهي ستانلس ستيل مكون من 6 قطع متنوعة بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.

وعرض خاص على شيفلاين طقم أواني طهي مكون من مجموعة 9 قطع بسعر 419 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

عروض المفارش والقطع الديكورية المتنوعة من لولو

مابل لايف غطاء أريكة جاكار امقعد بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

علاقة ملابس معدنية عمودية متنوعة من مابل ليف بسعر 67 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

رف الكتب الخشبي الراقي من مابل ليف بسعر 169 ريال سعودي بدلاً من 247 ريال.