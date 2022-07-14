وداعاً لتكسير الأبواب... طرق عبقرية لفتح أي باب مغلق بدون مفتاح بكل سهوله

فتح أي باب مغلق بدون مفتاح، في بعض الأحيان يفقد بعض أصحاب المنازل أو المتاجر مفتاح قفل الباب أو غلق الباب بدون قصد، إليك طرق فتح قفل الباب بدون مفتاح وهي سهلة التنفيذ دون الحاجة إلى عامل فني متخصص لحل المشكلة ونحن من خلال موقعنا ثقفني قدمنا لكم طرق كثيرة ومختلفة لفتح أي باب مغلق بدون مفتاح تابعونا.

فتح أي باب مغلق بدون مفتاح

طريقة فتح قفل الباب من الجهة الأمامية

يوجد طريقه سهلة يتم من خلالها فتح القفل بدون مفتاح وذلك باستخدام زيت وكماشة ويتم ذلك من خلال الطريقة التالية:

نقوم بسكب كمية من زيت الآلة في فتحة المفتاح ومن الضروري أن يتم توزيع الزيت داخل فتحة المفتاح بكمية متساوية.

ثم نقوم بإزالة الجزء المتبقي من المفتاح باستخدام اليد أو الكماشة حتى يتم إخراج الجزء المنكسر من المفتاح،

ويتم فتح الباب بعد أخذ الجزء المتبقي من المفتاح إلى عامل فني متخصص لعمل نسخة آخري للمفتاح.

طريقة فتح قفل داخلي عند فقد المفتاح

تتم عملية فتح القفل الداخلي عند فقد المفتاح وذلك عن طريق التخلص من المسامير والدبابيس الصغيرة والسدادات.

بإزالتها وبعدها يتم فتح قفل الباب بكل سهولة ويسر.

فتح القفل بطريقة بسيطة

يمكنك كسر قفل الباب بطريقة سهلة وبسيطة باستعمال المفك الكبير،

بالإضافة إلى أنه يمكنك كسره أيضًا باستعمال أي ورقة من الصفيح مثل صفيحة العسل الغير مستخدمة.

يتم استخدام الناحية المعتدلة من ورقة الصفيح في الفتحة الموجودة بين القفل والباب.

ثم دفع ورقة الصفيح في قفل الباب ويتم تدوير الورقة فتعمل على فتح القفل من الجانب.

طريقة لفتح القفل باستخدام دبابيس من الألومنيوم

يتم استخدام دبابيس الألومنيوم لفتح القفل بطريقة بسيطة كالتالي: