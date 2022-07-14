انت الان تتابع خبر صفقات تشيلسي الجديدة.. أبرزها آكي يعود إلى ستامفورد بريدج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب كثيراً مدافع مانشستر سيتي الهولندي ناثان أكي من العودة لصفوف تشيلسي أثناء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويستمر فريق الرئيس تود بولي في جهوده لتقوية خط دفاع فريق المدرب توماس توخيل.

صفقات تشيلسي الجديدة اليوم مميزة

ويحتاج فريق تشيلسي لتقديم الكثير من اللاعبين الجدد في قلب الدفاع، وهذا بعد رحيل كلاً من “أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن”، وذلك في صفقات مجانية لقطبي الدوري الاسباني “ريال مدريد وبرشلونة” على الترتيب، وهذا بعد رفضهما تمديد إقامتهما على ملعب ستامفور بريدج مع انتهاء الشهر الفائت، توقعات مع قلب دفاع نادي نابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي وينضم إليه آكي في ستامفورد بريدج.

تكلفة انتقال آكي إلى تشيلسي

وقالت العديد من المصادر أن الاتفاق تم مع مان سيتي على ملبغ وصل لـ 45 مليون جنيه استرليني للتنازل عن الدولي الهولندي، وذلك بالرغم من أن الهيكل الدقيق للصفقة والمبالغ الإضافية أيضاً لم يتم الإنتهاء منها، وأيضاً تكون الشروط الشخصية حجر وقف أمام إتمام الصفقة اثناء الميركاتو الصيفي في الوقت الحالي.