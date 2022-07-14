انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للسيدات بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

1- عاملة غرف

اسم الشركة السكري لمناجم الذهب

مقر العمل القصير – البحر الأحمر

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة-‎3 سنوات خبرة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 20 – 30 سنة

الحاسب الآلي أساسيات

المؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط)

مايكروسوفت أوفيس أساسيات

مكان العمل: مرسى علم / 20 يوم شغل و 10 ايام أجازة مدفوعة.

خبرة سابقة بالفنادق.

2- تلي سيلز

اسم الشركة شركة الكنانى جروب

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 4

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية لا يشترط

السن المطلوب 25 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 3000 – 3000 جنيه مصري

شروط الوظيفه :

1.السن لايزيد عن 35 عاما

2.يشترط الخبره فى المجال لاتقل عن 1 سنه

3.يشترط من مدينة نصر وأجوارها

4.إجادة التعامل مع الكمبيوتر

5.يشترط اللباقه فى التعامل والتحدث مع العملاء

6.الجديه والالتزام فى المواعيد

7. القدرة علي إقناع العميل والتعامل مع العملاء بشكل جيد

8.تحمل ضغوط العمل ومتابعه العمل

مميزات الوظيفه :

1.مرتب مجزى

2. يحتسب الوقت الأضافى

3.العمل يوميا من الساعه 9 صباحا الى الساعه 6 مساءا

4.الراحه الاسبوعيه يوم الجمعه فقط

5. تأمينات صحيه

6.تأمينات إجتماعيه