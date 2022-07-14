طريقة عمل الكفتة المقلية بالبطاطس.. اكلة المطبخ الرايق

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم اليوم وصفة مختلفة لتجديد سفرتك وهي طريقة عمل الكفتة المقلية بالبطاطس في البيت.

طريقة عمل الكفتة المقلية بالبطاطس

فيما يلي طريقة عمل الكفتة المقلية بالبطاطس:

500 جرام لحم مفروم

ربع كوب بقسماط

ربع كوب جبن بارميزان

بيضة

2 فص ثوم مهروس

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة فلفل أسود

ملعقة صلصة

5 ثمرات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات

طريقة التحضير

يخلط اللحم المفروم مع البقسماط وربع كوب من الجبن والبيضة والثوم وثوم والملح والفلفل في وعاء.

تشكل كرات متوسطة الحجم من خليط الكفتة.

توضع في صينية غير لاصقة وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق مع التقليب حتى تتحمر قليلاً.

تخرج الصينية من الفرن ويضاف عليها صوص المكرونة وباقي كمية الثوم والبطاطس

تسخن الصينية على النار حتى تغلي.

تغطى الصينية بورق الأولمنيوم وتعاد للفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج البطاطس واللحم.

يزال ورق الألومنيوم ويحمر وجهها ثم قدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو السلطة حسب الرغبة.

طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية

5 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم

ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم

عود بصل أخضر مفروم أو بصلة عادية مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مهروس

ملعقتان زبد

ملح وفلفل وبهارات وكزبرة ناعمة وسماق

قبل القلي

بيضة مخفوقة

دقيق وبقسماط

شريحة أو اثنتان جبن رومي أو شيدر للحشو أو للخلط مع البطاطس (اختياري)

طريقة التحضير

تغسل البطاطس جيدًا وتقشر

تسلق مع بعض الملح والفلفل وقليل جدًا من الزيت

تترك لتبرد قليلًا

يشوح البصل والثوم مع ملعقة زبد ليصبح لونه ذهبيًا، ويزال

تهرس البطاطس جيدًا ويضاف الجبن والزبد والبصل والثوم والكزبرة والبقدونس والبهارات

تشكل بشكل كرات وتغطى بالدقيق ثم البيض ثم البقسماط وتقلى

قدميها ساخنة