انت الان تتابع خبر ما يحدث لجسمك عند وضع وسادة بين ساقيك اثناء النوم.. مش هيخطر علي بالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر النوم من أكثر اللحظات التي تفيد الجسم كثيراً وينهي بها الشخص يومه، ومن الممكن أثناء النوم وضع وسادة بين الساقين لأنه يساعد الجسم بطرق متعددة في التخلص من الأرهاق الشديد الذي يصيب الشخص بشكل يومي.

ما يحدث لجسمك عند وضع وسادة بين ساقيك اثناء النوم

الإحساس بالراحة لأن من أفضل الوضعيات للعمود الفقري وغيرها من أجزاء الجسم، والكثير من الأبحاث أكدت أنه يخلص من تلف العمود الفقري، وينصح الأطباء بوضع وسادى بين الركبتين عند النوم في وضعية الجنين لأنه يسبب الإحساس بالراحة.

ويعاني العديد من الأشخاص من الآلام التي توجد في الظهر، ويكون بوضع الوسادة بين الساقين ويكون بمحاذاة الحوض والفخذين، وهو يعمل على التقليل من الضغط والإنزعاج الدائم في هذه المنطقة، وهو يعمل على توزيع وزن الجسم عند النوم.

ويجعل النوم خلال الحمل أكثر راحة، وينصح به جميع المتخصصين اثناء هذه الفترة، وهو يوزع الوزن ويقلل توتر الظهر ويحافظ على العمود الفقري ويكون في وضع محايد.