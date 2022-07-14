نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الإسبوعية خصم نصف السعر على الجوالات و شاشات التلفزيون عروض العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الإسبوعية خصم نصف السعر على الجوالات و شاشات التلفزيون، يتوفر آبل أيباد اير كمبيوتر لوحي يدعم شبكة 4G حجم 10.9 بوصة سعة 64 جيجابايت باللون الأزرق السماوي والذهبي الوردي، بسعر 2999 ريال بدلاً من 3399 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 400 ريال وخصم 11%، يتوفر شاومي 12 سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 3099 ريال بدلاً من 3599 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 500 ريال وخصم 13% ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عروض جرير الإسبوعية خصم نصف السعر

يتوفر مايكروسوفت سيرفس لاب توب جو كمبيوتر محمول بحجم 12.4 بوصة الجيل العاشر إنتل كور اي 5 إنتل يو إتش دي جرافيكس سعة 128 جيجابايت، ضمن عروض عيد الأضحى بسعر 2399 ريال بدلاً من 3299 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 900 ريال وخصم 27%، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية أسوس زينبوك كمبيوتر محمول بحجم 14 بوصة الجيل الحادي عشر إنتل كور اي 7، بسعر 4999 ريال بدلاً من 5899 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 900 ريال وخصم 15%.

عروض الشاشات مكتبة جرير

يتوفر ال جي سي اس 55 بوصة ULTRA UHD يدعم تقنية 4K سمارت تي في OLED باللون الأسود، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير بسعر 6499 ريال بدلاً من 14999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 8500 ريال وخصم 56%، يتوفر ضمن العروض الإسبوعية ال جي 65 بوصة بدقة نانو سل 4K الترا إتش دي كوانتم دوت تلفزيون ذكي باللون الأسود، بسعر 5499 ريال بدلاً من 14999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 9500 ريال وخصم 63%.

إستمرار عروض عيد الأضحى المبارك مكتبة جرير

يتوفر اسوس فيفو بوك برو 16 إكس كمبيوتر محمول بحجم 16 بوصة ايه ام دي رايزون 9، ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية بسعر 6699 ريال بدلاً من 7499 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 800 ريال وخصم 10%، يتوفر ضمن عروض أجهزة اللاب توب اسوس فيفو بوك 13 لاب توب 2 في 1 منفصل بلوح مفاتيح ولوحي بالإضافة إلى قلم لمس بحجم 13.3 بوصة إنتل بينتيوم، بسعر 2499 ريال بدلاً من 3299 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 800 ريال وخصم 24%.

عروض الجوالات مكتبة جرير

يتوفر اوبو رينو 6 برو سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 2599 ريال بدلاً من 2999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 400 ريال وخصم 13%، يتوفر ضمن عروض الجوالات مكتبة جرير شاومي 12 برو سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس باللون البنفسجي، بسعر 3599 ريال بدلاً من 4099 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 500 ريال وخصم 12% ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لعيد الأضحى المبارك.