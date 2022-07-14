نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد العمر العقلي بالإجابة على الاختبارات النفسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديد العمر العقلي.. من خلال الإجابة على بعض الاختبارات النفسية، يمكنك معرفة مستوى ذكائك ومعرفة عدد السنوات التي تعتقد أنها أصغر أو أكبر من العمر المذكور في شهادة ميلادك. العمر العقلي هو العمر الذي يظهر التطور الفكري للإنسان. يمر سن شهادة الميلاد بنفس السرعة للجميع وليس للشخص أي دور في ذلك، ولكن العمر العقلي يمكن أن يكون أكثر أو أقل من سن شهادة الميلاد حسب عوامل مثل الجينات والبيئة والتغذية والأسرة والتنشئة الاجتماعية.

اختبار العمر العقلي

مع اختبار العمر العقلي أدناه، يمكنك أولاً حساب معدل ذكائك ثم عمرك العقلي. ربما يكون اختبار العمر العقلي هذا هو الاختبار الأبسط والأكثر حسماً في نفس الوقت لقياس معدل الذكاء. للقيام باختبار العمر العقلي هذا، بعد قراءة كل سؤال، عليك الإجابة عليه في 5 ثوانٍ فقط ، اكتب هذه الإجابة على الورقة.

1. بعض الأشهر لديها 30 يوماً والبعض الآخر 31 يوماً. كم شهر لديه 29 يوماً؟

2. إذا أعطاك الطبيب 3 حبات وقال لك تناول حبة كل نصف ساعة، كم من الوقت سيستغرق تناول كل الحبوب؟

3. ذهبت إلى الفراش الساعة 8:00 مساءً وضبطت ساعتي على الرنين الساعة 9:00 صباحاً. عندما استيقظت على صوت المنبه، كم ساعة كنت أنام؟

4 . اقسم الرقم 30 على نصفين واجمع الرقم 10 للنتيجة، ما هو الرقم الذي نحصل عليه؟

5.كان في المزرعة 17 رأساً من الأغنام الحية. ماتت كل غنمه إلا 9. كم خروف حي بقي؟

6. إذا كان لديك تطابق واحد فقط ودخلت غرفة باردة ومظلمة حيث يوجد مدفأة زيت ومصباح زيت وشمعة، فأي واحدة ستضيئها أولاً؟

7. قام شخص ما ببناء منزل من جميع الجدران الأربعة التي تواجه الجنوب، ودب كبير يقترب من هذا المنزل، ما لون هذا الدب؟

8 . إذا أخذت 2 من 3 تفاحات، فكم عدد تفاحات لديك؟

9. كم عدد الحيوانات التي اصطحبها النبي موسى معه في السفينة من كل حيوان؟

إجابة اختبار العمر العقلي

1. كل الأشهر لها 29 يومًا على الأقل.

2 . ساعة (تأخذ حبة واحدة في الساعة الواحدة، وأخرى في الساعة الواحدة والنصف، والحبة التالية عند الساعة الثانية).

3 . ساعة واحدة فقط. لا يمكن لساعة ملفات تعريف الارتباط التمييز بين النهار والليل، لذلك تستدعي الساعة 9 الأولى التي تصل إليها، وهي الساعة 9 مساءً.

4 . النتيجة هي 70 (القسمة على النصف تعادل الضرب في 2).

5 . سيكون لديه 9 خراف.

6. أولا عليك أن تضيء المباراة.

7. أبيض ، لأن المنزل الذي تواجه جميع الجدران الأربعة الجنوب يجب أن يكون عند طرف القطب الجنوبي.

8. نفس 2 تفاح.

9. لا أحد (كان نوحًا وليس موسى)

تقييم الاختبار ومستوى الذكاء بناءً على عدد الإجابات غير الصحيحة

7 إجابات غير صحيحة وأكثر: معدل ذكاء أقل من المتوسط ​، بين 85 و 95

6 إجابات غير صحيحة: متوسط ​​معدل الذكاء ، بين 95 و 110

5 إجابات غير صحيحة: أعلاه – متوسط ​​معدل الذكاء ، بين 110 و 120

2 إلى 4 إجابات غير صحيحة : معدل الذكاء عند المستوى الممتاز ، بين 120 و 130

إجابة واحدة غير صحيحة: معدل الذكاء عند المستوى الممتاز ، 130 وما فوق

في الخطوة الثانية، لمعرفة عمرك العقلي باستخدام اختبار العمر العقلي

ما عليك سوى ضرب سن شهادة ميلادك في معدل الذكاء الخاص بك ثم قسّمه على 100.

العمر العقلي : العمر الزمني × معدل الذكاء مقسومًا على 100