10 حيل مذهلة لالتقاط صور جميلة يستخدمها المشاهير

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عمر شويل - جدة حيل مذهلة لالتقاط صور جميلة.. عندما ننظر إلى الصور الجذابة لمشاهيرنا المفضلين على الشبكات الاجتماعية، نعتقد أنهم استخدموا Photoshop. لكن سرهم ليس في عملية التحرير، ولكن في عملية التقاط الصور. في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على 10 حيل لالتقاط صور جميلة. باستخدام أي من هذه الحيل البسيطة، لن يكون التقاط الصور الجميلة أمنية مستحيلة بالنسبة لك.

10 حيل مذهلة يستخدمها المشاهير لالتقاط صور جميلة

1- أغمض عينيك قليلاً

هذه واحدة من أحدث الحيل التي يستخدمها المشاهير عند الظهور بمظهر أكثر جاذبية وشبابًا وأكثر أنوثة. يغلقون أعينهم قليلاً ويبتسمون دون الضغط على شفتيهم معًا. هذا سيجعل وجهك يبدو أصغر سناً.

2- تصفيف الشعر

يجعل تساقط الشعر زاوية الفك تبرز بشكل أفضل ويمنحك مظهرًا جذابًا. بهذا، سيتم التقاط وجهك كما لو كان في الإطار، بالإضافة إلى حقيقة أنه سيتم عرض طول شعرك بالكامل.

3- ابتسم ابتسامة حقيقية

حتى لا تبدو ابتسامتك مصطنعة، يمكنك إغلاق عينيك قليلاً. من خلال القيام بذلك، حتى بدون تحريك شفتيك، تبدو ابتسامتك أكثر واقعية.

4- ضغط اللسان على سقف الفم

يمكن استخدام Carntouring لجعل عظام الوجنتين أكثر وضوحًا. لكن ماذا لو لم يكن لدينا مكياج؟ الحل هو لصق لسانك بسقف فمك والابتسام وفمك مغلق. هذا سيجعل عظام وجنتيك تبدو أعلى وأكثر تحديدًا.

5- التقاط الصور من زاوية عالية

التقاط الصور من زاوية عالية سيحسن صورتك الذاتية. مع هذا، لن يكون لديك مزاج سيئ، أو الإضاءة السيئة لن تدمر ملامح وجهك.

حيل مذهلة لالتقاط صور جميلة

6- اضغطي على الشفتين معاً

أفضل طريقة لتحقيق هذه الحيلة هي تحريك عضلات الأنف لأسفل لجعل شفتك العليا تبدو ممتلئة. سيجعل ذلك شفتيك تبدو أكبر وستكون تعبيرات وجهك أكثر جاذبية.

7- تقنية “الابتسامة”

إنها ليست ضحكة وليست مجرد ابتسامة، ولكنها ابتسامة هادئة وبسيطة بفم مفتوح قليلاً وعينين مغمضتين قليلاً. إذا كنت تعتقد أن ضغط الشفاه (الأسلوب السابق) لا يناسبك، فمن الأفضل تجربة هذه الطريقة. هذا سيجعلك تبدو أصغر سنا وأكثر سعادة.

8- الجانب الأيسر من وجهك أجمل

هل لاحظت أن العديد من المشاهير يظهرون الجانب الأيسر من وجوههم في الصور التي يلتقطونها؟ وفقًا للدراسات، يكون الجانب الأيسر دائمًا أكثر نشاطًا لأن النصف الأيمن من الدماغ مسؤول عن استقبال المشاعر والتعبير عنها بصريًا. لذلك، فإن الجانب الأيسر أكثر توازناً من الجانب الأيمن وأكثر حساسية.

9- إنزال الذقن

تمامًا مثل التقاط صورة من زاوية عالية، فإن خفض الذقن له نفس الوظيفة أيضًا، ولكن بهذه الخدعة ستبدو أكثر أنوثة وجاذبية. سيجعل ذلك عينيك تبدو أكبر وسيجعلك هذا تلقائيًا تبدو أصغر سنًا وأكثر جاذبية.

10- النظر في اتجاه آخر غير الكاميرا

عدم النظر إلى الكاميرا عند التقاط صورة يجعل أي شخص يبدو أفضل. ينقل هذا الشعور بأن الصورة تم التقاطها دون تحضير مسبق أو ارتجال. هذا يجعل الصورة تبدو طبيعية أكثر ويجعل الجمهور يفكر فيما كنت تفعله.