نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخطاء الشائعة التي تدمر ملابسنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حتى إذا قرأنا التعليمات الموجودة على ملصق الملابس بعناية وقمنا بغسل الملابس وكيها تمامًا وفقًا للإرشادات، فلا يزال من الممكن إتلاف ملابسنا المفضلة عن طريق الخطأ. مهما كان الأمر ، حتى الطريقة التي نرتدي بها ونخلع ملابسنا يمكن أن تؤثر على حياتهم. في ما يلي، سنناقش الأخطاء الشائعة التي تتسبب في إتلاف ملابسنا.

1- باستخدام حقيبة الظهر

لا يقتصر تكوير القماش على مادة معينة ويمكن أن تعاني أنواع مختلفة من القماش من هذه المشكلة. أحد أسباب ذلك هو استخدام الحقائب وحقائب الظهر أو ارتداء عدة طبقات من الملابس. في هذه الحالة، تحتك الأقمشة ببعضها البعض، مما قد يؤدي إلى إتلاف الملابس.

في الغالب، يتم تصوير الملابس المصنوعة من الصوف أو القطن أو البوليستر أو الأكريليك. مع مثل هذه الملابس، من الأفضل عدم استخدام حقيبة أو حقيبة ظهر.

2- وضع العطر على الملابس

لا تلطخ العطور الملابس عادة، لكن بعض مكونات العطور يمكن أن تغير لون القماش. لتجنب هذه المشكلة، يجب أن تضع العطر على بشرتك أولاً، ثم ارتدِ الملابس عندما تجف.

إذا كانت بقعة العطر جديدة، فإن الغسيل المنتظم سيساعد في إزالتها من الملابس. لهذا الغرض، يجب عليك أولاً غسل البقعة بالماء البارد. لإزالة البقع القديمة، اخلطي كميات متساوية من الجلسرين والماء. ضعي هذا الخليط على البقعة وانتظري لمدة ساعة ثم اغسلي الملابس.

3- كي الملابس من الخارج

تصبح ملابس النايلون لامعة إذا تم كيها من الخارج. لسوء الحظ، إذا حدث هذا، فلا توجد طريقة لإصلاحه. من السهل منعه: فقط قم بكي الملابس من الداخل. يوصى بعدم كي بعض الملابس المصنوعة من الحرير الصناعي على الإطلاق، لذا من الأفضل قراءة ملصق الملابس أولاً.

4- تصنيف الملابس المتسخة على أساس اللون فقط

يوصى بفرز الملابس المتسخة التي تريد وضعها في الغسالة ليس فقط حسب اللون ولكن أيضًا حسب المادة. يمكن أن تتلف الأقمشة السميكة الأقمشة الرقيقة وتتسبب في تمزقها. لذلك، من الأفضل غسل ملاءات السرير والملابس الداخلية معًا والقمصان والجينز مع البلوزات والقمصان.

5- الغسل الخاطئ للملابس الداكنة

لمنع تحول الملابس الداكنة إلى اللون البني، يفضل غسلها على درجة حرارة منخفضة وبأقصر دورة غسيل في الغسالة. بالإضافة إلى ذلك، يوصى باستخدام منظف سائل لهذا الغرض. قد لا يذوب مسحوق الغسيل تمامًا في الماء البارد. هناك طريقة أخرى لحماية الملابس الداكنة وهي قلبها من الداخل للخارج قبل غسلها وتجفيفها في نفس الوضع.

6- غسل الجينز بعد فوات الأوان

قد يؤدي غسل الملابس بشكل خاطئ إلى إتلافها، لكن غسلها بعد فوات الأوان له نفس التأثير. على سبيل المثال، يصبح نسيج الجينز القطني 100٪ فضفاضًا عند ارتدائه، وهذا يتسبب في تمدد الجينز بمرور الوقت. الغسيل المنتظم للجينز يمنع هذه المشكلة. لتقليص حجم الجينز، يمكنك غسله بالماء الساخن جدًا.

7- نقع الملابس بكثرة

في غسل اليدين، عادة ما يتم نقع الملابس في الماء لبعض الوقت. لكن الملابس يمكن أن تفقد لونها وشكلها إذا بقيت في الماء لفترة طويلة. على سبيل المثال، لا ينبغي نقع قماش الدانتيل لأكثر من 2-3 دقائق، ويمكن نقع الأقمشة الحريرية والصوفية في الماء لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لا ينبغي نقع القطن والأقمشة الأخرى الأقل حساسية لأكثر من ساعة.

8- استخدام مزيلات النسالة اللزجة

مزيلات الوبر اللاصقة، على الرغم من أنها تجعل من السهل التقاط النسالة، إلا أنها غير ضارة. قد تبقى مادة لاصقة صناعية على القماش من النسالة الدوارة، مما يجذب المزيد من الشعر والغبار. يمكن أن تتسبب هذه المادة أيضًا في تحول الملابس إلى اللون البني. بدلاً من مزيلات الوبر الدوارة ، من الأفضل استخدام فرش مزيل الوبر.

9- نزع التيشيرت من الياقة

طوق معظم القمصان القديمة فضفاض وغير متناسق. هذه المشكلة عادة ما يواجهها أولئك الذين يخلعون قمصانهم من الياقة. لم يعد من الممكن إصلاح القميص ذو الياقة الواسعة، ولكن يمكنك الاحتفاظ بقمصانك الجديدة. يكفي خلع قمصانهم بطريقة أخرى: امسك الجزء السفلي من الفستان بكلتا يديك وانزعه عن رأسك.

10- كي الملابس الكتانية الجافة

يكاد يكون من المستحيل تسوية الكتان إذا كان جافًا تمامًا. إذا كنت لا ترغب في إتلاف ملابسك بالمكواة، قم برشها بالماء قبل 5-10 دقائق من الكي ، خاصة الياقة والأصفاد والجيوب. انتظر من 10 إلى 15 دقيقة حتى تجف الملابس قبل ارتدائها ، وإلا فسوف تتجعد بسرعة.