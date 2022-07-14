ضاع عمرنا واحنا نركبها غلط الطريقة الصحيحه لتركيب صامولة سلك الدش – وحل مشكلة انقطاع الاشار

كثير من الناس لديهم معاناة كبرى مع إشارة الدش الضعيفة أثناء مشاهدة التلفزيون خاصة وقت المباريات المهمة ، مما يجعلهم يشعرون بالتوتر والملل والغضب ولهذا سوف نعمل على حل الأسباب التي لها علاقة بهذا الأمر حيث إن هناك عدد من الأسباب التي يتجاهلها الكثيرون ، على رأسها صامولة سلك الدش ، والتي من الممكن أن تكون هي السبب الرئيسي في أن تجعل مشاهدتك للتلفاز من الأمور التي لا تطاق .

مشاكل توصيل كابل الدش.

هناك كثير من الأشخاص يواجهون العديد من المشكلات عند توصيل سلك الدش ، مثل ضعف كبل الاتصال ، مما يؤدي إلى ضعف الإشارة ، لذلك من الأفضل شراء كابل عالي الجودة بجانب أن هناك عدد من العوامل الأخرى التي يجب أن تعمل على بجانب تنفيذها من أجل أن تتجنب المشاكل وهي :-

يجب أن يتم إعادة تشغيل الريسفير بعد تركيب السلك الجديد وذلك لتفادي أي مشاكل .

التأكيد على التركيب الجيد للوصلات إذا كانت لا تزال الإشارة لا تعمل في الدش

إذا ظهرت لك أن هناك بعض القنوات تعمل والأخرى لا تعمل فهذا يعني أن هناك بعد المشاكل في الترددات الخاصة ببعض القنوات ومن الممكن تعديلها أو التأكيد أن صامولة الدش تم تركيبها بشكل صحيح .

كيفية تركيب أو توصيل الصامولة بطريقة صحيحة

من أجل التأكيد على ربط كابل الدش بشكل جيد في جهاز الاستقبال الخاص بك كل ما عليك هو أن تقوم بإحضار قصافة وشريط لاصق من النوعية الجيدة والتأكيد على أن كافة التوصيلات تعمل بشكل جيد والتأكيد على أبعاد شعر الأسلاك عن السلك النحاسي الأصفر حتى لا يكون هناك مشاكل وتشويش مع التأكيد على خطوات تركيب الصامولة بشكل جيد قبل التوصيل بالطبق .

ما هي وظيفة سلك الدش

يتكون نظام القنوات الفضائية من أكثر من مكون وهي طبق الريسيفر ولاقط lnb وكابل الدش ،وجهاز استقبال الأقمار الصناعية ( الريسفير ) ويمكن أن تسبب العيوب في أي عنصر من عناصر النظام العديد من المشاكل. سلك الدش هو وسيلة الاتصال بين جهاز الاستقبال والمستقبل