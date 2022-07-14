نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا مستلزمات المنزل والأجهزة الكهربائية بأسعار رائعة extra السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرصة ذهبية لشراء لوازم المنزل من أدوات وأجهزة كهربائية خلال فترة عروض اكسترا السعودية، بدايةً من أثاث المنزل فنجد تشكيلة رائعة من كراسي الاسترخاء، وأيضًا كافة أجهزة المطبخ والتي تتنوع بين أجهزة تحضير وخلط الأطعمة وأيضًا المشروبات، كل ذلك مع تشكيلة من الأجهزة المنزلية من ضمن تخفيضات إكسترا لصيف 2022، وحتى الأجهزة الرياضية، والمسابح بأنواعها تتوافر فالعروض لذا بادروا بتصفح العروض وشراء المنتجات التي تريدونها.

عروض اكسترا مستلزمات المنزل

دومًا ما تقدم لنا عروض اكسترا أفضل الحلول العملية والأنسب لكم، لذا فإذا كنت تريد اقتناء أثاث مريح وعملي أمامكم خيار مذهل وهو كرسي استرخاء إكسترا، بحيث يظل الجسم بأفضل وضعية للجلوس وأكثرها ملائمة لراحة الظهر والرقبة، ويأتي الكرسي مزود بعدد من الخصائص من بينها الدوران والاهتزاز، كما أنه متوفر بألوان عديدة لكي يتناسب مع ألوان وديكورات الغرفة، كما نستكمل في عرض لوزام المنزل ونقدم لكم الأجهزة الرياضية الضرورية للغاية حتى نحافظ على وزن الجسم ونمارس التمارين الرياضية بشكل يومي.

دراجة التمارين الرياضية بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1378 ريال سعودي.

كرسي استرخاء بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 1330 ريال سعودي.

إكسترا كرسي استرخاء مع خاصية الدوران، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية

تمتع بالحصول على هدايا مجانية مع الأجهزة عند شراؤها من اكسترا، فنجد محمصة الخبز هدية مجانية تحصل عليها عن شراء الفرن الكهربائي، وأيضًا نافورة الشوكولاتة سعة 1.2 لتر هدية مجانية مع مايكرويف برنسيس، كما يمكنك الحصول على عصارة هدية عند شراء القلاية الصحية برنسيس، وتخفيضات على باقي المنتجات ومنها أنواع أخرى من القلاية الهوائية مع أحجام مختلفة للاختيار حسب عدد أفراد الأسرة، ومن خلال ماكينة صنع الخبز يمكنكم صنعه قبل الطعام مباشرة ليكون مذاقه هو الأفضل على الإطلاق، ويوجد أيضًا في التخفيضات قدر ضغط مع قلاية هوائية.

قلاية صحية برنسيس بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 529 ريال سعودي.

قدر ضغط مع قلاية هوائية بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

مايكرويف 23 لتر بسعر 459 ريال سعودي بدلًا من 549 ريال سعودي.

إكسترا مسابح

استقبلوا الصيف مع المزيد من المتعة وأفضل الألعاب المائية والمسابح، ويوجد مجموعة متنوعة للكبار والصغار وبأشكال مميزة وهيا بنا نتعرف على الأسعار: