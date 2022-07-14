نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس 14 يوليو 2022 الموافق 15 ذو الحجة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الصيف من بنده نوفرها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني حيث توفر عروض بنده الجديدة الكثير من التخفيضات الكبرى اليومية والاسبوعية والتي تضم الكثير من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الأساسية في المنزل ونعرض لكم في السطور التالية احدث عروض بنده السعودية الجديدة التي تسري طوال هذا الأسبوع وحتي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

عروض بنده اليوم الخميس 14 يوليو 2022

تضم عروض بنده السعودية تخفيضات كبري علي قلاية بدون زيت من شركة سينكور بسعر 159 ريال سعودي وبسعة 2 كيلو جرام بدلاً من سعرها الاساسي وهو 359 ريال سعودي، وتحتوي نشرة عروض بنده وهايبر بنده علي قلاية بدون زيت من شركة فيليبس والتي تعد من افضل انواع القلاية بدون زيت ويمكنك شرائها بسعر 389 ريال بدلاً من سعر 599 ريال، وتوفر عروض بنده اليوم خصومات علي قلاية بدون زيت من شركة بلاك أند ديكر بسعر 299 ريال تتسع حتي 4 لتر بدلاً من سعر 529 ريال.

عروض الصيف من بنده السعودية تحتوي علي عروض قوية علي قطاعة كي أون التي تتوفر بسعة 500 مل وتوفرها بنده بسعر 49 ريال بدلاً من سعر 79 ريال كما ان عروض بنده الجديدة توفر لعملائها خصومات قوية علي خلاط كي أون بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من سعر 119 ريال ويمكنك شراء خلاط كينودد من بنده بسعة 2 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من سعر 149 ريال.

نشرة عروض بنده اليوم

استمتع بأقوى تخفيضات وخصومات بنده السعودية علي الأدوات المنزلية والتي تحتوي علي محضرة قهوة من أي تي سي التي توفرها بنده في جميع فروعها بسعر 85 ريال بدلاً من 110 ريال، وتضم العروض عصارة كينوود بسعر 95 ريال بسعة 1 لتر بدلاً من 139 ريال، ويمكنك شراء قطاعة سينكور 500 واط بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال.

اذا كنتي تبحثين عن غلاية كهربائية بأفضل جودة وبأقل سعر فان عروض بنده اليوم تحتوي علي غلاية من شركة كولين تسع حتي 1.7 لتر ومتوفرة بسعر 59 ريال بدلاً من سعر 79 ريال، وايضا توفر غلاية بلاستيكية من شركة تيفال بسعر 79 ريال بدلاً من 139 ريال، والكثير من العروض القوية والضخمة التي توفرها بنده وهايبر بنده.