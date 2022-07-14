بدون رش أو مبيدات إليكي 7 طرق طبيعية للتخلص من الصراصير نهائيا بلا عودة مجربة ومضمونة

الصراصير حشرات مزعجه جدا سواء ان كانت كبيره او صغيره فعندما نراها في كل مكان نتقزز منها وهي تتسلل الى المطبخ او الصحون او الغرف في هذا المقال يوجد طرق طبيعية وفعاله للتخلص من الصراصير.

طرق التخلص من الصراصير في المنزل:

فيما يلي نوضح لكم 7 طرق مختلفة للتخلص من الصراصير نهائيا ولكنها سهلة وبسيطة ولا تأخذ وقت في التحضير وجميعها بمكونات موجودة بالمنزل: –

نخلط ماء على الخل ويكون مركزا ونقوم برشه على الارفف وعلى الاماكن التي يتواجد بها الصراصير وعلى الصراصير ان أمكن ذلك للقضاء على بيوضها. نقوم برش الملح في الاماكن الرطبة وتحت الخزائن وعند خزائن الطعام فهو لا يسبب أي ضرر ويساعد على طرد الصراصير. نضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم على ملعقة من السكر ونقوم بخلطهم ونضعه في اماكن الصراصير وعندما تتغذى عليه ستموت فورا لأنه بمثابة سم قاتل لهم. نغلى واحد لتر من الماء ثم نضع عليه ثمان معالق من النعناع في الماء المغلي ونتركه يغلى لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار ونتركه يبرد ونضعه في بخاخ ونرشه في جميع ارجاء المنزل سيخلصك من الصراصير لأنها تكره الرائحة النفاذة. نطحن بعض من ورق الغار ونقوم برشه في جميع الاماكن التي تتواجد بها الصراصير وخاصة الخزائن والمطبخ. زيت النيم سم قوى للصراصير حيث انه مستخرج من اعشاب عطريه ولكن به مواد تعمل على قتل الصراصير، نخلط زيت النيم مع قليل من الماء ونقوم برشه في الاماكن التي يتواجد بها الصراصير ليلا وصباحا. في بعض الاحيان تختبأ الصراصير في بالوعات الصرف وللتخلص منها يتم سكب ربع كوب من الكلور ونقوم بتغطيتها لمدة ثلاثون دقيقه ثم نسكب كميه كبيره من الماء.

نصائح تفعلها لعدم تواجد الصراصير في المنزل:

الاماكن الرطبة تجذب الحشرات فحافظي على المنزل دائما جاف ونظيف ومرتب.

المطبخ يكون دائما نظيف لأنه يحتوي على بقايا طعام دائما مما يجذب الصراصير.

رتبي المنزل وتخلصي من وجود أي كرتون او خشب لان هذه الاشياء بيئة تجذب الصراصير لعمل بيوت وتضع بها بيوضها.

نستخدم حاويات قمامه ذات غطاء لان رائحة القمامة تجذب الصراصير.

إذا يوجد بالمنزل أي حنفيات تسرب مياه عليك بإصلاحها فورا لان البيئة الرطبة تجذب الصراصير.

من اين تأتى الصراصير؟

الصراصير في المنزل عادة توجد في المطبخ او الحمام لأنها اماكن رطبه وسهولة تواجد الطعام في المطبخ، يمكنها الدخول للمنزل من الفتحات الصغيرة او الشقوق التي تتواجد في الحيطان وتتعايش في أي ظروف لذلك يصعب التخلص منها بسهوله.