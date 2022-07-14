نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الإلكترونية لمدة أسبوعين بتخفيضات مذهلة من هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة استفيدوا من عروض بنده الإلكترونية لمدة أسبوعين كاملين، بما فيهم من أجهزة إلكترونية وجوالات، حيث تجددت نشرة عروض بندة السعودية لتقدم لنا تخفيضات لا مثيل لها بمناسبة فصل الصيف 2022، ونجد بها هواتف ذكية من ماركات شهيرة مثل سامسونج واوبو، وكذلك شاشات عادية وذكية، وتشيكلة من الإلكترونيات والأجهزة اللوحية، لنجد أن عدد كبير من الإلكترونيات التي يكثر البحث عنها متاحة في التخفيضات الأسبوعية في بنده والتي تستمر حتى يوم 26 يوليو 2022.

عروض بنده الإلكترونية

فقط في فروع هايبر بنده بالسعودية يمكنكم إيجاد أسعار موفرة للإلكترونيات، بداية من كابل الشاحن، حيث يتوافر كابل ايفون، وأيضًا الشواحن العادية والمتنقلة التي يمكنها شحن الجوال في أي وقت، بشرط أن يتم شحنها لفترة كافية قبل استخدامها، ثم ننتقل إلى لوازم اللابتوب وأجهزة الكمبيوتر بحيث يتوافر هارد توشيبا سعة 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت، ونأتي للأجهزة اللوحية التي تقدم لكم رؤية أوضح من الجوال وأيضًا تجمع بين مزاياه وأيضًا مزايا أجهزة اللابتوب، ويوجد أمامكم خيارات من سامسونج ونوكيا، والأسعار نقدمها لكم فيما يلي:

تابلت سامسونج جلاكسي A8 بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1049 ريال سعودي.

شاحن متنقل من Goui بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

عروض بنده جوالات سامسونج

تتمتع جوالات سامسونج بمواصفات وإمكانيات عالية وفي نفس الوقت بأسعار رائعة، ويزداد التوفير عند التسوق من هايبر بنده السعودية، حيث يوفر لكم جوالات مثل سامسونج A52s مع 8 جيجا رام، سعة تخزين 128 جيجابايت، وشاشة ذات حجم مناسب 6.5 انش، وأيضًا شبكة 5G، وكل ذلك بالإضافة إلى الخصم الموجود على سعره، ليصبح في النهاية من أفضل الجوالات الذكية المتاحة في تخفيضات بندة على الإلكترونيات، وإليكم المزيد من الجوالات مع الأسعار:

جوال سامسونج A52s بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال سعودي.

بنده سامسونج جلاكسي A53 5G، مساحة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 1620 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

سامسونج A22 بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 775 ريال سعودي.

شاشات بنده

تمتع بقضاء أفضل الأوقات مع الأسرة في منزلك، وبادر بشراء شاشة تلفزيون، بأفضل سعر وأفضل تجربة شراء، وأيضًا خدمة توصيل مجاني للشاشة حتى منزلك، وكل ذلك بالإضافة إلى مزايا الشاشات الذكية.