شوف أقوي عروض التوفير الأسبوعية من أسواق lulu الشرقية ماركت بخصومات قوية

عروض التوفير من أسواق لولو الشرقية هايبر ماركت عادت من جديد بأقوي العروض المختارة التي تتميز بوجود من السلع المتنوعة والبقالة الضرورية بخصومات رائعة، حيث تحتوي المجلة على بعض من العروض مستمرة لمدة أربع أيام على الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم والأسماك والدواجن المجمدة، كما يتوافر عروض مستمرة لمدة أسبوع كامل عروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأليكترونية كما يتوافر مفروشات وسجاد بأشكال رائعة ومتنوعة.

أقوي عروض التوفير الأسبوعية من أسواق lulu الشرقية ماركت بخصومات قوية

ولفصل الصيف تقدم عروض للصغار والكبار لزوم السفر والرحلات وألعاب بأشكال رائعة تناسب جميع أعمار الأطفال، قوموا بشراء جميع أحتياجاتكم المنزلية الضرورية والتي تحتاجها كل منزل تسوق من أقرب متجر قريب من منزلكم، حيث يستمر العرض لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكمية.

عروض أواني المطبخ أقوي الماركات من أسواق lulu الشرقية

توم سميث ترمس ستانلس ستيل سعة 3 لتر، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 139.00ريال وفر 60.00 ريال.

طقم أواني طهي شيفلان 9 قطع بسعر 419.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال وفر 180.00 ريال.

طقم أواني طهي ستانلس ستيل كوركماز 6 قطع، بسعر 279.00 ريال بدلاً من 459.00 ريال وفر 180.00 ريال.

مقلاة شواء مزدوجة الجانب متنوعة الألوان، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 169.00 ريال وفر 80.00 ريال.

طقم سكاكين 6 قطع بسعر 30.00 ريال بدلاً من 64.00 ريال وفر 34.00 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية من أيكون من أسواق lulu الشرقية