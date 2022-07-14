شوف أقوي عروض التوفير الأسبوعية من أسواق lulu الشرقية ماركت بخصومات قوية

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عروض التوفير من أسواق لولو الشرقية هايبر ماركت عادت من جديد بأقوي العروض المختارة التي تتميز بوجود من السلع المتنوعة والبقالة الضرورية بخصومات رائعة، حيث تحتوي المجلة على بعض من العروض مستمرة لمدة أربع أيام على الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم والأسماك والدواجن المجمدة، كما يتوافر عروض مستمرة لمدة أسبوع كامل عروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأليكترونية كما يتوافر مفروشات وسجاد بأشكال رائعة ومتنوعة.
أقوي عروض التوفير الأسبوعية من أسواق lulu الشرقية ماركت بخصومات قوية
ولفصل الصيف تقدم عروض للصغار والكبار لزوم السفر والرحلات وألعاب بأشكال رائعة تناسب جميع أعمار الأطفال، قوموا بشراء جميع أحتياجاتكم المنزلية الضرورية والتي تحتاجها كل منزل تسوق من أقرب متجر قريب من منزلكم، حيث يستمر العرض لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكمية.
عروض أواني المطبخ أقوي الماركات من أسواق lulu الشرقية
- توم سميث ترمس ستانلس ستيل سعة 3 لتر، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 139.00ريال وفر 60.00 ريال.
- طقم أواني طهي شيفلان 9 قطع بسعر 419.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال وفر 180.00 ريال.
- طقم أواني طهي ستانلس ستيل كوركماز 6 قطع، بسعر 279.00 ريال بدلاً من 459.00 ريال وفر 180.00 ريال.
- مقلاة شواء مزدوجة الجانب متنوعة الألوان، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 169.00 ريال وفر 80.00 ريال.
- طقم سكاكين 6 قطع بسعر 30.00 ريال بدلاً من 64.00 ريال وفر 34.00 ريال.
عروض الأجهزة الكهربائية من أيكون من أسواق lulu الشرقية
- قطاعة خضروات وفواكه تعمل بقوة 350 واط بسعر 69.00 ريال بدلاً من 85.00 ريال وفر 16.00 ريال.
- منظف بالبخار يعمل بقوة 1100 واط بسعر 79.00 ريال بدلاً من 109.00 ريال وفر 30.00 ريال.
- مكنسة كهربائية تعمل بقوة 1400 واط بسعر 139.00 ريال بدلاً من 219.00 ريال وفر 80.00 ريال.
- موقد كهربائي رقمي مزدوج بالأشعة تحت الحمراء بسعر 249.00 ريال بدلاً من 329.00 ريال وفر 80.00 ريال.
- مروحة صندوق 20 بوصة تعمل بقوة 120 واط، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 219.00 ريال وفر 60.00 ريال.
- مطحنة قهوة تعمل بقوة 450 واط، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال وفر 50.00 ريال.
- فرن كهربائي سعة 35 لتر بسعر 299.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال وفر 100.00 ريال.
- قلاية هوائية مع طباخ متعدد الأستخدامات بسعر 489.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال وفر 110.00 ريال.
- خلاط يدوي قابل للشحن بسعر 89.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال وفر 30.00 ريال.
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