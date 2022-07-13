شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 60% علي كل المنتجات بمناسبة عيد الاضحى

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده تعمل على تشغيل وإدارة مجموعة من السلاسل تحتوي على أكثر من أربعمائة هايبر وسوبر ماركت وأسواق بندتي الذين يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعتبر شركة بنده من أشهر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تعتبر مقرها الأساسي فهي تستطيع تقديم أكبر وأروع العروض والخصومات التي تكون متوافرة بالصورة اليومية أو يتم تواجدها بالشكل الأسبوعي على جميع المنتجات في المملكة العربية السعودية، وكذلك فهي تعتبر من ضمن الشركات الرائدة في قطاع التجزئة بذلك المجال.

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عروض بنده الأسبوعية

تعتبر شركة بنده من أفضل وأكبر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده تعمل على توفير الكثير من العروض والخصومات التي يتم توفيرها سواء كانت بالشكل اليومي أو الأسبوعي أيضًا، حيث يأتي إلى زيارة السوق كل عام العديد من العملاء من أجل شراء ما يحتاجونه، ويتواجد في سوق بنده كل المنتجات والسلع التي يرغب بها المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية سواء كان من المنتجات الغذائية والغير غذائية أيضًا.

عروض بنده في المملكة العربية السعودية

عروض بنده اليوم 700 جرام من خبز البريوش نوعه سويتز يكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية معمول أساور الدخن بغير السكر الفاخرات مقدار 195 جرام يكون سعرها 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 225 جرام من معمول أساور الشعير بغير السكر من النوع الفاخرات يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية اثنان حبة من خبز البرجر بالسمسم من النوع فوشيه عدد 6 حبات يكون بسعر 5 بدلًا من 7 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

تخفيضات بنده الأسبوعية خبز التوست الأبيض نوعه اليومي مقدار 600 جرام يكون بسعر 2.95 بدلًا من 5 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية الجبن الشيدر المبشور من النوع بريزيدن مقدار 450 جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 31.75 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية اللبنة التركية من النوع داري مقدار 700 جرام يكون سعرها 18.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده اليومية ساندويش بريزيدن مقدار 400 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية