شوف عروض العثيم مول الأسبوعية إلكترونيات وسلع البقالة بخصومات كبيرة

تستمرعروض العثيم مول للأسبوع الثاني على التوالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على الكثير من سلع البقالة التي تلزم كل منزل والتي تتنوع ما بين المنتجات الغذائية المختلفة ما بين طازجة ومجمدة ومعبأة، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه الطازجة المحلية والمستوردة، كما ستجد عند تسوقك داخل أسواق عبد الله العثيم أصناف مختلفة من المنظفات المنزلية وصابون غسيل الملابس ومنتجات غسل الصحون والأواني، فضلاً عن الأجهزة الكهربية والإلكترونيات أيضاً، وفي هذا المقال نتناول أسعار بعض الجوالات المعروضة في أسواق عبد الله العثيم، بالإضافة إلى العروض المتاحة على بعض السلع الأخرى.

عروض العثيم

احصل على عبوة من منظف ديتول 3 × 1 سعة 3 لتر مقابل 39.95 ريال بدلاً من 62.95 ريال للحبة.

مقابل 19.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال اشتري ديتول معقم ومطهر بخاخ 450 مل.

بمبلغ 42.95 ريال سعودي فقط يمكنك شراء ربطة من مطهر ديتول 2 × 1 لتر + 20% خصم.

أسواق العثيم

شبيهة جبن المراعي طعم قشطة 2 × 900 جرام بسعر 41.95 ريال بدلاً من 51.5 ريال للربطة.

كب كيك لوزين 18 × 30 جم احصل على ربطة منها مقابل 10.50 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

كرتون من حليب المراعي كامل الدسم يحتوي على 12 حبة سعة لتر مقابل 58.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال سعودي.

خبز لوزين برجر بالسمسم 6 قطع بسعر 6.5 ريال بدلاً من 7.90 ريال.

اشتري كيلو من الثوم بسعر 3.95 ريال سعودي فقط.

اشتري كيلو من الجزر المستورد مقابل 5.95 ريال.

مونتانا لب المانجو أو لب الجوافة مجمد وزن كيلو جرام احصل على الحبة بسعر 10.95 ريال فقط.

ذرة داري اكواز 983 جرام سعر الحبة 10.5 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

حليب هالي كامل الدسم مجفف وسريع الذوبان وزن العبوة 1800 جرام، احصل عليها بسعر 49.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال للحبة.

ربطة شوكولاتة فيكتو للبنين 12 × 20 جرام احصل عليها بسعر 13.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

اشتري عسل فيكتو طبيعي عبوة ضغاط سعة 400 جرام مقابل 6.5 ريال بدلاً من 14.25 ريال للحبة.

عسل برام الغابة السوداء 300 جم بسعر 16.50 ريال بدلاً من 24.75 ريال للحبة.

كريمة تزيين فانيليا 152 جرام احصل على العبوة الواحدة بسعر 9.25 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

العثيم مول

اشتري جوال لافا واي 40 بسعر 254 ريال فقط للحبة.