شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 60% علي كل المنتجات بمناسبة عيد الاضحى

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تقوم بتشغيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية والتي يكون عددها حوالي أربعة متواجدين في المملكة العربية السعودية مع تواجد الكثير من الشحنات التي وصلت إلى نحو ستمائة شاحنة، وهذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وعددهم سبعون ألف تقريبًا من المنتجات الغذائية والغير غذائية، وكذلك يقوم بزيارة الهايبر كل عام العديد من العملاء يصل عددهم نحو مائة وعشرون مليون.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تكون من ضمن السلاسل التي تختص بمتاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وأيضًا تعتبر من إحدى السلاسل التي تختص بمتاجر التجزئة الكبيرة في السعودية وذلك مع تواجد الكثير من المتاجر التي وصل عددهم تقريبًا مائتي متجر في العديد من المدن وهم 44 مدينة، وكذلك تعمل شركة بنده على تشغيل اثنان فرع متخصصين بالمتاجر وهم، الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

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تنزيلات بنده الأسبوعية 900 جرام من سيقان الدجاج الكاملة من النوع اليوم تكون بسعر 18.50 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية أفخاذ الدجاج الكاملة من النوع اليوم مقدار 900 جرام سعرها يكون 18.50 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم الدجاج الكاملة من النوع رضوى مقدار 900 جرام سعرها يكون 18.50 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من فخذ الخروف سواكني يكون 58.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية كتف الخروف سواكني مقدار كيلو جرام يكون بسعر 58.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.

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