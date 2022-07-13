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من المعروف أن الريموت هو جهاز إلكتروني يستطيع أن يقوم بتغيير القنوات الفضائية من خلال مكانك دون الحاجة إلى التحرك نحو التلفزيون حتى تقوم بتغيير القناة، لكن الغير معروف هو احتواء ذلك الريموت على مادة ثمينة، وهناك الكثير لا يعرف قيمتها كما أنه لا يعرف مما يحتوي الريموت لذلك يقوم بالتخلص منه بعد أن يحدث به عطل وذلك خطأ جدا، وسوف نشرح لك أهمية من خلال ذلك المقال. مادة ثمينة داخل الريموت قبل تنفيذ هذه الخطوات يجب عليك أن تقوم بارتداء جونتيات في اليد لحمايتك من المواد الكيميائية:

ثم بعد ذلك يجب عليك إزالة الغطاء الخارجي للريموت ونقوم بفتحه.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراج القطعة السيليكون التي يكون موجود عليها الأرقام.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء قابل أن نشعل به النار دون أن يتآكل.

ثم بعد ذلك نقوم بشعل النار في ذلك القطعة التي قمنا بإخراجها.

عندما نقوم بحرق تلك القطعة سوف تتكون تلك المادة التي نتحدث عنها.

يجب أن نحرص على أنفسنا وعدم شم أي روائح تخرج من ذلك الحريق لأنه سوف يقوم بضر الجسم و يتسبب في حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي.

بعد ذلك سوف نحصل على مادة الزئبق بعد احتراق هذه القطعة نهائيا. كيف يمكنني أن استخدم هذه المادة هذه المادة من المواد العازلة، لذلك من الممكن أن ندخل استخدامها في تصنيع الإطارات عن طريق دمجها مع الجبس أو من الممكن دمجها مع السليكون مثل تصنيع الريموت وأيضا يمكن إضافتها على عنصر الرصاص فهى تدخل في تصنيع الكثير من الأشياء التي تعمل على عزل الكهرباء.

يمكن أن تقوم ببيعها خام كما هي لأنها من المعادن الغالية الثمن.تدخل ذلك المادة في تصليح الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة والغسالة وكثير من الأجهزة. عمر شويل - جدة كنز وأحنا بنرميه لن تتخيل كل هذا يطلع من الريموت لا يخطر علي بلك ابدآ - ثقفني

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