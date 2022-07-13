نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق عديدة لتحضير البسبوسة بأكثر من نكهة في البيت بحرفية أشهر المحلات في المقال التالي

تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ولدى البسبوسة مذاق شهي كما أن المقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ويمكن تحضير البسبوسة بخطوات بسيطة للغاية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة. مكونات البسبوسة كوبان من السميد الخشن. كوب من جوز الهند. كأسان من اللبن أو الزبادي. ½ كأس من الزيت. ½ من السكر. ملعقتان من السمن. كوب صغير من المياه. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة من البيكنج بودر. 2 كأسمن الشربات أو القطر. نصف كأس مياه الورد. طريقة تحضير البسبوسة يتم الحصول على إناء عميق ثم يتم خلط فيه كلًا من السميد وجوز الهند مع السكر ثم يتم إضافة الفانيليا والبيكنج بودر مع التقليب. بعد ذلك يتم وضع السمن إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب والحرص على التقليب لحين أن يتم التأكد من أن السمنة تم إذابتها بصورة كاملة. يتم الاستمرار في العجن لفترة طويلة. بعد ذلك يتم إضافة اللبن أو الزبادي. يتم إضافة المياه الساخنة إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب. يتم إضافة مياه الورد إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على خليط متماسك. بعد ذلك يتم الحصول على قالب ويتم دهنه بالزيت ثم يتم وضع الخليط بداخله. يتم إدخال الصينية إلى الفرن مع الحرص على تسخينه بصورة مسبقة. القيام بخبز البسبوسة وتركها لفترة نصف ساعة. بعد ذلك يتم وضع الشربات على البسبوسة. يتم تزيين البسبوسة بالاعتماد على المكسرات ثم تقدم وبالهناء عليكم جميعًا. مكونات البسبوسة بالمانجو 500 جرام من السميد. كأس من عصير المانجو. كأس من الزبادي. نصف كأس من السمن. نصف كأس من جوز الهند. نصف كأس من السكر الأبيض. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من العسل الأبيض. ملعقة من الفانيليا. شربات. قطع من المانجو من أجل التزيين. طريقة تحضير البسبوسة بالمانجو يتم تسخين الفرن وبعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر والعسل. يتم التقليب جيدًا وبعد ذلك تضاف الزبادي السمن وعصير المانجو ويتم التقليب لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بالسمن ثم يضاف لها خليط البسبوسة ثم يتم وضعها في الفرن لحين أن تنضج ويصبح وجهها أحمر. يتم إخراجها من الفرن ثم يتم شربها بالشربات وبعد ذلك يتم تزيين وجها بالمانجو ثم تقدم وبالهناء عليكم عمر شويل - جدة طرق عديدة لتحضير البسبوسة بأكثر من نكهة في البيت بحرفية أشهر المحلات - ثقفني

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