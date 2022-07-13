طرد البرص أو الوزغ من المنزل وصفة رهيبة مجربة وفعالة 100% بدون لمس في 3 دقائق

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عمر شويل - جدة أسهل الطرق لطرد البرص من المنازل يعد البرص من أكثر الحشرات المزعجة فهي تخيف الأطفال والكبار وتنشر حالة من الفزع والخوف في المنزل عند تواجدها به، وينتج عنها الرائحة الكريهة والأمراض الخطيرة وعندما يترك في المنزل لفترة كبيرة يقوم بنشر بيضه في كل مكان.

لذلك يجب عليك سرعة التخلص منه ويعد البرص من الحشرات ذات الوزن الخفيف جداً وسرعته الكبيرة التي تساعده في الانتقال بشكل سريع داخل المنزل وعادة يظهر خلال فصل الصيف، والآن سنعرض لكي أسهل الطرق للتخلص من حشرة البرص.

طرق سهلة وبسيطة للتخلص من حشرة البرص

يوجد الكثير من الطرق الذي ستساعدك في التخلص من حشرة البرص ولكي تتخلصين منها تماماً عليك بإتباع الخطوات بشكل صحيح كما كالآتي:

قشر البيض للتخلص من حشرة البرص: عليك أولا إحضار قشر البيض ومن ثم يتم وضعه في الأماكن التي يتواجد بها حشرة البرص داخل المنزل أو خارجه، ويعتقد البرص أن هذا بيض ثعبان ولكي تحصلين على النتائج المبهرة عليك بتغيير قشر البيض من 3 إلى 4 أسابيع ويكون البيض من أكثر الطرق التي سوف تساعدك في التخلص من حشرة البرص.

ألواح الغراء اللاصقة للتخلص من البرص يتجه البرص دائماً إلى الأمان الذي يتواجد بها الضوء مثل النوافذ والأبواب، وعليك بترك ألواح الغراء في الأماكن التي ذكرناها لكي وهذه من أكثر الأمان التي يتواجد بها البرص وعندما يلتصق البرص بلوح الغراء اللاصق عليك بالتخلص منه عن طريق سكب الزيت النباتي عليه فهذه تعتبر من الطرق الأكثر إنسانية للتخلص من حشرة البرص.

كرات الدبغ والبن للتخلص من حشرة البرص قومي باستخدام المسحوق الناتج من القهوة وضيفي عليهم القليل من مسحوق التبغ وصنعي منهم كرات، وضعيها بالأماكن التي يوجد بها البرص وهذه الطريقة من أكثر الطرق السهلة والتي تتمتع بفاعلية كبيرة.

الثوم للتخلص من البرص

تعد رائحة الثوم من الروائح التي تطرد البرص من المنزل عليك فقط بإحضار فص ثوم ويتم تقسيمه إلى نصفين لكي تستخرجين الزيوت والرائحة المطلوبة وقومي بتوزعها في الأماكن التي يتواجد بها حشرة البرص.

المياه الباردة للتخلص من البرص

يعرف البرص بأنه من الحشرات التي تتمتع بالدم البارد وهذا هو السبب الذي يجعلها تتواجد في الأماكن الدافئة، بمعنى أنه يهرب من البرودة ولذلك يمكن إبعاده بالمياه الباردة فقومي بإحضار زجاجة مملؤة بالماء بارد ومن ثم رشي به حشرة البرص وهذه أيضاً من الحلول الذي تخرج البرص من منزلك بسهولة.