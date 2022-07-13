نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآيس كريم المتماسك المطاط بنكهات عديدة في البيت أروع وأطعم من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الآيس كريم من أنواع الحلوى المفضلة التي يفضلها الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال، ويكثر تناول الأيس كريم في فصل الصيف نظرًا لما يقدمه للجسم من انتعاش وترطيب ويمكن تحضير الآيس كريم بأكثر من نكهة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة عمل الآيس كريم في المنزل.

طريقة عمل الآيس كريم في المنزل

كما ذكرنا إليكم من قبل أن الآيس كريم يمكن تحضيره بأكثر من نكهة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الآيس كريم.

طريقة تحضير الآيس كريم بالشوكولاتة

تعتبر الشوكولاتة من أكثر النكهات التي يفضلها الكثيرون نظرًا لمذاقها الشهي ويتم تحضير آيس كريم الشوكولاتة بمقادير بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الآيس كريم بالشوكولاتة.

مكونات الآيس كريم بالشيكولاتة

مياه. ملعقة من الفانيليا. مكعبات الشوكولاتة. ثلاث كؤوس ونصف من الكاكاو. كأس ونصف من السكر.

خطوات تحضير آيس كريم الشيكولاتة

يتم تحضير الآيس كريم الشوكولاتة بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير.

طريقة تحضير آيس كريم الشيكولاتة

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السكر والكاكاو ويتم خلطهم سويًا. بعد ذلك يتم رفع الإناء على النار المتوسطة ثم يتم تركه لحين الغليان. يضاف إلى الخليط السابق المياه المغلية ثم يتم خفض النار وبعد ذلك يتم ترك الخليط لفترة لا تقل عن 5 دقائق. مع الاستمرار في التقليب من الحين للأخر. يتم رفع الخليط من على النار ثم يتم بعد ذلك إضافة الشوكولاتة مع ملعقة الفانيليا ويتم الخلط لحين أن تذوب الشوكولاتة. يتم وضع الخليط السابق في الخلاط الكهربائي ويتم الخلط لمدة ربع ساعة. الحصول على أوعية ويتم وضع فيها الآيس كريم ثم يتم وضعه في الفريزر وتركه لمدة ليلة.

طريقة عمل الآيس كريم الفانيليا

يعتبر آيس كريم الفانيليا من الحلوى ذات المذاق الشهي والتي يتم تحضيرها بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية مقادير التحضير.

مكونات آيس كريم الفانيليا