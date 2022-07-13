قم بزيادة ثقتك بنفسك مع هذه الحلول

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عمر شويل - جدة زيادة ثقتك بنفسك.. هناك العديد من الأسباب وراء افتقار الناس إلى الثقة بالنفس، ومن بينها التجارب السابقة. يمكن أن تؤثر الظروف التي نشأوا فيها وكيفية معاملتهم كأطفال على موقفهم في المستقبل. علاوة على ذلك، أصبحت طرق التسويق الآن تجعل الناس يعتقدون أنهم يفقدون شيئًا ما، لذلك يشترون منتجًا لملء هذا الفراغ.

طرق زيادة ثقتك بنفسك

إذا كنت ترغب أيضًا في زيادة ثقتك بنفسك ، فستساعدك هذه الحلول.

1- حاول أن تتجاهل أفكارك المقيدة

يركز الناس أحيانًا على الأشياء التي يعتقدون أنها مستحيلة بالنسبة لهم ويتركون هذه الأفكار تضطهدهم. يستخفون بقدراتهم ويمنحون السلبية السيطرة على حياتهم. عندما تواجه مثل هذا الموقف، اقلب الصفحة وأخبر نفسك أنه يمكنك التعامل معها. لا عيب في المحاولة، وإذا نجحت، ستثبت لنفسك أنه لا يوجد شيء مستحيل طالما حاولت.

2- زيادة ثقتك بنفسك بمواجهة مخاوفك والسيطرة على حياتك

عندما نسمح لمخاوفنا بالسيطرة علينا، نفقد السيطرة على حياتنا وثقتنا بأنفسنا. لذا بدلاً من التعامل مع أكبر مخاوفنا، يمكننا التحديق في أعيننا مباشرة. هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب عليهم وتركهم إلى الأبد. يعتبر هذا نصرًا ويظهر أنه يمكننا السيطرة على حياتنا في أي موقف.

3- لا تقارن نفسك بالآخرين

في دراسة أجريت عام 2018، اكتشف الباحثون أن أولئك الذين يقارنون أنفسهم بالآخرين على الشبكات الاجتماعية يشعرون بغيرة شديدة. وبسبب هذا الشعور، يشعرون بالضيق الشديد تجاه أنفسهم. لحل هذه المشكلة، عليك أن تذكر نفسك بالنجاحات والإنجازات التي حققتها حتى الآن في حياتك. ما تراه على الشبكات الاجتماعية ليس صحيحًا دائمًا ويجب أن تتذكره دائمًا.

4- كن حاسماً

غالبًا ما يؤدي القلق وانعدام الثقة بالنفس إلى افتقار الناس إلى التصميم في أنشطتهم اليومية. هذه مهارة اتصال مهمة للغاية تجعل الآخرين يحترمونك وتظهر أنك تدافع دائمًا عن حقوقك. تلعب الطريقة التي تقف بها والطريقة التي تعبر بها عن ذلك دورًا كبيرًا في الاستماع إليك واحترامك. عندما يكون راتبك الأساسي على المحك، لا تخجل، لا تأخذ الأمر بسهولة.

5- اعتني بعقلك وجسمك

يحتاج عقلك وجسمك إلى 4 أشياء لأداء أفضل ما لديهم: التغذية السليمة والتمارين الرياضية والنوم والتأمل. هذه تساعد على زيادة الثقة بالنفس وتجعلك تبدو أكثر حزما في المجتمع. لقد ثبت أن تأثير كل هذه الأشياء يزيد من الثقة بالنفس وفي نفس الوقت يجعلك تتمتع بموقف أكثر إيجابية.

6- لا تخف من الحديث عن إنجازاتك

بعض الناس يخافون من الظهور بمظهر الغطرسة والغطرسة بالحديث عن إنجازاتهم. لكن هذا ليس هو الحال، لأنه قد يكون من المفيد جدًا أن يعرف رئيسك عن أدائك الجيد. بالإضافة إلى ذلك، ستشعر بالرضا عن نفسك لأنك تعلم أن أولئك الذين يجب أن يعرفوا عن أدائك الجيد. بالطبع، من المؤكد أنه يجب عليك استخدام اللغة والطريقة الصحيحة لذلك.

7- قم بالتواصل البصري

إذا كان الأمر صعبًا بالنسبة لك، فيمكنك البدء بنسبة 80:20، أي قضاء 80٪ من إجمالي وقت المحادثة في التركيز على عيون الشخص الآخر و 20٪ المتبقية في النظر إلى أشياء أخرى. قد يكون الأمر صعبًا في البداية، لكن بمرور الوقت ستشعر بزيادة ثقتك بنفسك. بالإضافة إلى ذلك، ستلاحظ أن علاقاتك أصبحت أقوى وأكثر ديمومة.

8- تعلم مهارة جديدة

لا أحد يعرف كل شيء أو لا يعرفه جيدًا. هذا يعني أن هناك دائمًا مجال للنمو. استخدم كتب الدراسة الذاتية والمواد التعليمية على الإنترنت واعمل على تطوير مهاراتك. كلما زادت معرفتك، سترى أن ثقتك بنفسك ستزداد أيضًا بأفضل طريقة. القضاء على أوجه القصور سيجعل الآخرين يتقبلونك وستجد نفس النظرة لنفسك.