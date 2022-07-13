9 من أطرف القوانين وأكثرها عديمة المعنى في مختلف دول العالم

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عمر شويل - جدة هناك العديد من الأساطير حول القوانين السخيفة والتي لا معنى لها. على سبيل المثال، ربما سمعت أنه بموجب قانون ولاية أركنساس، من غير القانوني لفظ كلمة أركنساس بشكل خاطئ. بالطبع هذا ليس صحيحاً. مثل العديد من المعلومات الخاطئة القانونية، هذا هو نتيجة سوء تفسير النصوص القانونية. وفقًا لقانون ولاية أركنساس، يتم تحديد النطق الصحيح لهذه العبارة وينص على وجوب إدانة الكلمات المنطوقة الأخرى، ولكن اللفظ الخاطئ لاسم الولاية غير قانوني وليس جريمة. العديد من القواعد الأخرى السخيفة والتي لا معنى لها هي إما أكاذيب أو مبالغات. لكن القانون

10 من أطرف القوانين وأكثرها عديمة المعنى في مختلف دول العالم

1- في عام 2013 ، أعلنت سلطات الطيران في سوازيلاند حظر استخدام أعواد المكنسة على ارتفاع يزيد عن 150 مترًا

تم الإعلان عن هذه القاعدة الغريبة من قبل مسؤول طيران في سوازيلاند يدعى سابلو دلاميني. تم الإعلان عن القانون في الوقت الذي شددت فيه سوازيلاند قواعد الطيران لتقييد تحليق معدات الطيران الأثقل من الهواء. صدر هذا القانون الجديد بعد اعتقال محقق خاص استخدم طائرة مروحية مزودة بكاميرا لعمليات الاستطلاع. عن دلاميني: “لا تستطيع الساحرة التي تركب المكنسة أن تطير أكثر من 150 متراً”. كان سبب لقب السحرة في هذا القانون هو أن الكثير من الناس في سوازيلاند يؤمنون بالسحر، وهو اعتقاد موجود بين كثير من الناس في إفريقيا.

2. في عام 2013 ، أصدرت مدينة نوكلا بولاية كولورادو قانونًا يلزم كل أسرة بامتلاك سلاح.

يوجد “قانون حماية الأسرة” وقد اقترحه أحد أعضاء مجلس المدينة على سبيل المزاح. في أوائل عام 2013، شعر عضو المجلس بالإهانة من حديث مشرعي الولاية عن مراقبة أكثر صرامة للسلاح، ورداً على ذلك، قدم قانونًا يطالب العائلات بامتلاك أسلحة في مدينة نوكلا. رد فعل إيجابي من الناس. وفقًا لادعاء عضو مجلس مدينة نوكلا هذا، لا يتم تطبيق هذا القانون، لكنه بيان سياسي: “هناك مجتمع من الصيادين والمزارعين، وكل شخص لديه سلاح بالفعل. كان هذا بشكل أو بآخر مسألة دفاع عن حقوقنا كمالكين للأسلحة “. من أصل 6 أعضاء في مجلس المدينة، أيد 5 أشخاص هذا الاقتراح القانوني ولم يوافق الشخص الوحيد الذي صوت ضده لأنه قال إنه لا يحب السلاح.

3- في نيوزيلندا، يوجد قانون يقضي بأن تحتوي كل مدرسة ثانوية على حوالي نصف كيلو من اليورانيوم ونصف كيلو من الماريوم لإجراء التجارب النووية.

تتمتع نيوزيلندا بثقافة قوية للغاية مناهضة للأسلحة النووية وقوانين صارمة فيما يتعلق بالمواد النووية والمشعة. على سبيل المثال، منعت البلاد السفن التي تعمل بالطاقة النووية من الاقتراب من شواطئها بموجب قانون الحد من التسلح ونزع السلاح والمنطقة الخالية من الأسلحة النووية لعام 1987. لكن قوانين نيوزيلندا النووية تتضمن استثناءات للبحث والتعليم. ينص قسم من قانون الطاقة الذرية لنيوزيلندا، الذي تم تمريره في عام 1945، على ما يلي: “يمكن لكل مدرسة في مجال التعليم الثانوي” أن تمتلك ما يصل إلى رطل واحد من اليورانيوم والثوريوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحتوي الجامعات والمختبرات المرخصة من الحكومة على ما يصل إلى 20 رطلاً من كل من المواد النووية المذكورة أعلاه.

4- من غير القانوني امتلاك أرنب أليف في كوينزلاند بأستراليا ما لم تثبت أنك ساحر

واجهت أستراليا مشاكل خطيرة مع زيادة عدد الأرانب على مر السنين. تم جلب هذه الحيوانات لأول مرة إلى أستراليا في القرن الثامن عشر وبسبب عدم وجود مفترس طبيعي، زاد عددها بشكل كبير في عام 1867. وبهذه الطريقة، أصبحت الأرانب الآن أكثر الحيوانات غير الأصلية تدميرًا في أستراليا، والتي تكلف البيئة والزراعة ما يقرب من مليار دولار سنويًا. لحماية المناطق الزراعية في كوينزلاند، لديهم أسوار مقاومة للأرانب يبلغ طولها 555 كيلومترًا. تمنع هذه الأسوار الأرانب من الوصول إلى مساحة 28000 كيلومتر مربع وتدميرها. للحفاظ على المنطقة خالية من الأرانب، فإن الاحتفاظ بالأرانب كحيوانات أليفة أمر غير قانوني تمامًا ويمكن أن تصل غرامة مخالفة هذا القانون إلى 44000 دولار وستة أشهر في السجن.

5- في كوريا الجنوبية، من غير القانوني التعاطف مع كوريا الشمالية أو زعيمها، وحتى نشر منشورات على الإنترنت في هذه الحالة يعاقب عليه بالسجن.

كوريا الجنوبية لديها قانون يسمى “قانون الأمن القومي”، وبموجبه يعتبر دعم كوريا الشمالية في أي مجال وتحت أي ظرف جريمة. في العام الماضي، اتُهم مواطن يبلغ من العمر 73 عامًا بدعم كوريا الشمالية بموجب هذا القانون. قال ممثلو الادعاء إنه تعاطف مع النظام الشيوعي لكيم جونغ أون وقام بترويج دعاية تروج للشيوعية في كوريا الشمالية، بينما يُزعم أنه تابع الحساب الرسمي على تويتر للحكومة الكورية الشمالية. وقضت المحكمة بأن الرجل غير مذنب بالترويج للدعاية الكورية الشمالية لأنه لم يعيد تغريد أي من المنشورات على الحساب الرسمي لحكومة كوريا الشمالية. ومع ذلك، فقد حُكم على الرجل الكوري العجوز المذكور بالسجن لمدة عام لإشادته بكوريا الشمالية في مدونته الشخصية.

6- في فرنسا يمكنك الزواج من ميت

صدر قانون يسمح بالزواج من الموتى في فرنسا في الخمسينيات من القرن الماضي. تعود هذه الممارسة إلى الحرب العالمية الثانية عندما تزوجت النساء والفتيات من الرجال الذين قُتلوا في القتال. وبحسب هذا القانون، يجب على الزوج الباقي على قيد الحياة الحصول على إذن من رئيس الجمهورية ووزير القضاء. لإثبات صحة زواج مع شخص متوفى، يجب عليك تقديم دليل على أنك خططت للزواج من هذا الشخص قبل وفاته. على سبيل المثال، في عام 2009 ، عندما قُتل خطيب امرأة في حادث سيارة، أثبتت المرأة أنها حددت موعدًا للزواج من الرجل في كنيسة محلية واشترت فستان زفاف. وبهذه الطريقة ، تم إصدار رخصة زواجها لزوجها المتوفى. عادة ما يتضمن حفل الزواج بالميت أن يقف العروس أو العريس الحي بجوار صورة للطرف الآخر ويقول نعم بعد إلقاء الخطبة، لكن الجزء من العقد الذي يقول: “حتى يفرقنا الموت” مكتوب من قبل العروس والعريس. تتلقى الحكومة الفرنسية كل عام مئات الطلبات للزواج من الموتى ، وقد تمت الموافقة على العديد منها.

7- منذ أن حظرت وزارة النقل الأمريكية Samsung Galaxy Note 7 على الطائرات في عام 2016، يمكن تغريم الركاب الذين يجلبون هذا الهاتف معهم 179،933 دولارًا وعشر سنوات.

من الغريب أن ترى هيئة النقل في دولة تقول إن الهاتف الخليوي “جهاز خطير ومحظور” وتمرير مثل هذه العقوبات الشديدة لمخالفته هذا القانون. ولكن عندما تفهم المشاكل التي يسببها Galaxy Note 7، يصبح فهم هذه القاعدة أسهل قليلاً. في سبتمبر 2016، استدعت شركة Samsung جميع هواتف Galaxy Note 7 بسبب ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم وانفجارها. قامت هذه الشركة بتعويض العملاء وتزويدهم بهواتف خالية من المشاكل. ولكن في أكتوبر من ذلك العام ، عندما انفجر عدد من البدائل أيضًا، أوقفت Samsung تمامًا إنتاج وبيع هذه الهواتف. كما حظرت وزارة الطرق والمواصلات الأمريكية وجود هذه الهواتف على الرحلات الجوية في البلاد اعتبارًا من 15 أكتوبر من نفس العام.

8- بسبب العيوب في نظام العدالة الصيني ، يمكن للأثرياء أن يوظفوا من يحاكمهم نيابة عنهم. هذه العملية تسمى “دينغ زوي” ، والتي تعني “البديل الجاني”.

بينما لا يوجد أي قانون عمليًا يصرح بعملية “دينغ زوي” في الصين، فقد وفر النظام القضائي الصيني شروط حدوثها. يقول أستاذ القانون الذي راجع هذا القانون: “لديك نظام لا يهتم بالاعترافات الباطلة ويعتبرها قانونية”. أحد أسباب ذلك هو أن قوات الشرطة والمحققين يتعرضون لضغوط شديدة لحل القضايا في غضون فترة زمنية معينة. تعتبر المحاكم الصينية المتهم بريئًا فقط في أقل من 1٪ من القضايا، ولهذا السبب، عندما يذهب البديل عن المجرم الأصلي إلى المحكمة، فمن غير المرجح أن يتم اكتشاف براءته أو أخذها في الاعتبار. وقد أدى هذا الوضع إلى اعتقاد البعض أن المتهمين الأثرياء في القضايا الكبرى قد استأجروا أشخاصًا للذهاب إلى السجن بدلاً منهم.

على سبيل المثال، في عام 2012، قتل مدرب قيادة غير مؤمن سائق دراجة نارية في حادث، وقبل وصول الشرطة، عرض السائق على السائق المتدرب 22600 دولار ليحل محله خلف عجلة القيادة. بدأ رجل آخر يدعى غوا رونغوي، 25 عامًا، وهو مدمن على المخدرات ويعاني من سرطان الدم، عملًا جيدًا لنفسه. جعلت حالته الجسدية ومرضه قادراً على الحصول على عقوبة مخففة وبالتالي لن يتم سجنه بسبب جرائم بسيطة. وبسبب ذلك، استطاع أن يتصرف كمجرم بديل في 172 قضية، وهي جرائم كانت في الغالب مرتبطة بالمخدرات والأسلحة ، وحصل على حوالي 13000 دولار لكل حالة.

9- فرضت الحكومة الألمانية النازية في الثلاثينيات قوانين صارمة على الحيوانات. في جزء من هذه القوانين، كان يحظر ذبح أي حيوان دون استخدام التخدير

ما يجعل هذا القانون بلا معنى وعبثي هو النفاق وراءه. بينما فرض النازيون قوانين صارمة ضد المعاناة غير الضرورية للحيوانات، فقد ارتكبوا جرائم مروعة ضد الإنسانية. تم إرسال بعض الألمان الذين انتهكوا قوانين الرفق بالحيوان إلى معسكرات الاعتقال، بما في ذلك صياد متهم بتقطيع أوصال ضفدع الطعم. في ذلك الوقت، كانت قوانين حماية الحيوان التي وضعها النازيون هي أكثر القوانين شمولاً في العالم في هذا المجال. لقد حظروا إساءة معاملة الحيوانات لأغراض البحث، وإنتاج الأفلام، واستخدام الكلاب في الصيد والقتل غير الإنساني لحيوانات المزرعة. تم تعديل بعض هذه القوانين منذ ذلك الحين، لكن ألمانيا اليوم لا تزال لديها قوانين صارمة لرعاية الحيوانات. في حين أن درجة ألمانيا في هذا المجال هي A ، فإن درجة الولايات المتحدة هي C.