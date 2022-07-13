نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير الإسبوعية على الجوالات و شاشات التلفزيون خصم نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الإسبوعية على الجوالات وشاشات التلفزيون خصم نصف السعر، تتضمن عروض مكتبة جرير خصومات على التاب و أجهزة اللاب توب، الجوالات و شاشات التلفزيون يتوفر هواوي ميت باد برو كمبيوتر لوحي واي فاي بحجم 12.6 بوصة سعة 256 جيجابايت ثماني النواة باللون الرمادي الداكن، بسعر 2849 ريال بدلاً من 3599 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 750 ريال وخصم 20% ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عروض مكتبة جرير الإسبوعية عيد الأضحى

توفر لينوفو يوجا تاب 11 لوحي يدعم شبكة 4G بحجم 11 بوصة سعة 128 جيجابايت ثماني النواة، ضمن عروض عيد الأضحى المبارك بسعر 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 200 ريال وخصم 11%، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لينوفو تاب بي 11 برو كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع بحجم 11.5 بوصة سعة 128 جيجابايت ثماني النواة، بسعر 2299 ريال بدلاً من 2999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 700 ريال وخصم 23%.

عروض أجهزة اللاب توب مكتبة جرير

يتوفر إتش بي انفي كمبيوتر محمول بحجم 14 بوصة الجيل الحادي عشر إنتل كور اي 7، ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية على أجهزة اللاب توب بسعر 4499 ريال بدلاً من 5499 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 1000 ريال وخصم 18%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى هواوي ميت بوك دي كمبيوتر محمول بحجم 14 بوصة الجيل العاشر إنتل كور اي 5 إنتل جي ام ايه عالي الدقة سعة 512 جيجابايت، بسعر 2349 ريال بدلاً من 3299 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 950 ريال وخصم 28%.

عروض الشاشات مكتبة جرير

يتوفر ال جي تلفزيون 65 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي ال اي دي تلفزيون ذكي باللون الأسود، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير بسعر 4999 ريال بدلاً من 10999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 6000 ريال وخصم 54%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك ال جي سي 2 بدقة 4K الترا إتش دي او ال اي دي 48 بوصة تلفزيون ذكي باللون الأسود، بسعر 5999 ريال بدلاً من 11999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 6000 ريال وخصم 50%.

عروض الجوالات مكتبة جرير

يتوفر آبل أيفون 13 برو ماكس سعة 1 تيرا بايت يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، ضمن عروض الجوالات مكتبة جرير بسعر 6999 ريال بدلاً من 7699 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 700 ريال وخصم 9%، يتوفر سامسونج جالكسي إس 21 اف اي سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس 5G باللون الأخضر الفاتح، بسعر 2299 ريال بدلاً من 2999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 700 ريال وخصم 23% ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.