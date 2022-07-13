نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر عروض توفير شهر يوليو على أهم السلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU في المقال التالي

عروض لولو هايبر مازالت مستمرة وبقوة على مختلف السلع الغذائية الهامة بخصومات عملاقة. حيث توفر فروع لولو هايبر فرصة كبرة وهي أقوى وأحدث عروض التوفير من شهر يوليو على مختلف المنتجات والأجهزة. حيث أن مجلة لولو هايبر تهنئ كل عملائها بعيد الأضحى المبارك وأيضاً بحلول شهر يوليو بخصومات مذهلة على السلع الغذائية المختلفة كاللحوم والأرز والزيت والخضراوات وغيرها الكثير من مستلزمات البيت لا تفوت العرض من لولو هايبر. أقوى عروض لولو هايبر عروض توفير شهر يوليو على السلع الغذائية خصم 15 ريال على نسكافيه جولد لاتيه، بوزن 19.50 جم * 10 ظرف، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي، ووفر 15 ريال. احصل على خصم 7.55 ريال على نستله حليب مكثف محلي، للحبة بوزن 450 جم، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال سعودي.

خصم 10 ريال على ماجي شعيرية سريعة التحضير في دقيقتين متنوعة، بوزن 72 جم 800 جم * 10 حبات متنوعة، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

اشتري ماجي حليب جوز الهند مجفف، بوزن 150 جم، مقابل 8.95 ريال بدلاً من 11.65 ريال، ووفر 2.70 ريال. تخفيضات شهر يوليو التوفير من لولو على السلع الغذائية احصل على خصم 4.55 ريال على زيت الطبخ والقلي حياة أو صني زيت الطبخ، للحبة بوزن 1.5 لتر، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال سعودي، ووفر 4.55 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر عروض توفير شهر يوليو على أهم السلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU - ثقفني

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