شوف لولو ماركت عروض التوفير في شهر يوليو

لولو ماركت يعرض أحدث عروض شهر يوليو مع مجلة عروض لولو، التي تحتوي على توفير يصل إلى 4759 ريال سعودي، يحتوي بروشور العروض على تشكيلة منوعة من المنتجات الطازجة والمجمدة، من بينها الخضراوات، الأسماك، واللحوم كما يمكنك أيضا شراء أنواع مختلفة من مساحيق الغسيل، والأرز والطحين، خيارات متعددة من السلع تجدها داخل فروع لولو هايبر ماركت، بأسعار تنافسية توفر لك الكثير من الأموال.

عروض لولو ماركت

احصل على كيلو من الكوسة السعودية مقابل 3.95 ريال بدلا من 6.95 ريال سعودي.

اشتري كرتون من دجاج داري مجمد يحتوي على عشر حبات وزن الحبة 169.95 ريال بدلا من 203 ريال بخصم قدره 33.05 ريال سعودي.

احصل على كيلو من سمك الباراموندي مقابل 21.90 ريال بدلا من 29.95 ريال.

احصل على كيس من مسحوق غسيل برسيل وزن 6.8 كيلو مقابل 39.90 ريال بدلاً من 59.95 ريال بخصم نقدي 20.05 ريال.

اشتري كيس من أرز العائلة هندي أبيض بسمتي وزن 5 كيلو بسعر 34.95 ريال بدلاً من 46.75 ريال سعودي.

احصل على عشر حبات من طحين البيكر وزن الحبة كيلو مقابل 19.95 ريال بدلاً من 26.50 ريال.

عروض لولو

يعرض هايبر لولو يومياً ما يزيد على سبعين نوع من الأسماك، مثل الكنعد، الروبيان والبلطي وغيرها.

احصل على كيلو من الروبيان الوردي المطبوخ سعر الكيلو 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال، بخصم نقدي 10.05 ريال.

اشتري شرائح من سمك الكنعد كبيرة سعر الكيلو 66.90 ريال بدلاً من 79.90 ريال، واحصل على خصم 13 ريال.

روبيان مزارع طازج حجم وسط سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

سمك البياض النيلي فيليه/ شرائح احصل على الكيلو بسعر 39.90 ريال بدلاً 49.90 ريال

اشتري كيلو من مكعبات اللحم البقري الروسي مقابل 49.90 ريال، بدلاً من 66.90 ريال، ووفر مبلغ 17 ريال سعودي.

لحم نعيمي أنثى الخروف كامل مقابل 36.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

لولو هايبر ماركت

الزبيب الأخضر المميز احصل عليه من هايبر لولو مقابل 19.90 ريال بدلاً من 29.90 ريال.

سعر الكيلو من هيل جواتيمالا المستورد مقابل 135 ريال بدلاً من 185 ريال يمكنك شراؤه والاستفادة من الخصم النقدي خمسين ريال سعودي.