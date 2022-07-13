شوف عروض العثيم الجبارة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية تصل ل 55% أقوى عروض السعودية

عروض العثيم هي ما يحرص على متابعتها وانتظارها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، والعالم العربي بأكمله، حيث يعد هايبر العثيم من أكبر العائلات السعودية المعروفة على مستوى العالم، ويحرص دائماً على تقديم العروض الأسبوعية واليومية على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية لجميع عملائه، وهو ما يجعله مقصد جميع المواطنين للاستفادة من هذه العروض.

عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات

عروض العثيم اليوم

نجح هايبر عبدالله العثيم في تحقيق نجاح باهر على مستوى العالم العربي، من خلال العروض الذي يوفرها لعملائه بشكل أسبوعي ويومي منتظم، وتشمل هذه العروض أفضل الأجهزة الكهربائية من أكثر الماركات العالمية، بجانب الكثير من المنتجات الغذائية.

أهم عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية

محضر الطعام كينوود بسعر 269 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي. قدر الضغط الكهربائي ماركة كولين سعة 10 لتر بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 439 ريال. قدر الضغط الكهربائي ماركة سيف سعة 8 لتر بسعر 269 ريال سعودي بدلاً من 382 ريال. عصارة حمضيات ماركة كليك أون بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال. فرن كهربائي ماركة اي تي سي سعة 45 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال. محضر قهوة ماركة نيكاي اسبريسو بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال. قطاعة خضروات ماركة كينوود بسعر 119 ريال سعودي. مكواة بخار ماركة هومر بسعر 59 ريال سعودي فقط. مروحة 60 واط ماركة جي في سي بسعر 105 ريال سعودي. مروحة استاند ماركة نيكاي بسعر 99 ريال سعودي. مكيف صحراوي ماركة ارو بسعر 299 ريال سعودي. مكنسة كهربائية ماركة جيباس بسعر 149 ريال سعودي.

عروض العثيم على الملابس

بيجامة بناتي منوعة بسعر 19,95 ريال سعودي للقطعة الواحدة. بلوزة نسائي بسعر 9,95 ريال سعودي للقطعة الواحدة. تيشيرت رجالي بولو مطبوع بسعر 19,95 ريال سعودي للقطعة الواحدة. تيشيرت رجالي منوع بسعر 24,95 ريال سعودي للقطعة الواحدة. منشفة حمام منوع مقاس 70*140 بسعر 19,95 فقط للقطعة الواحدة. منشفة حمام مقاس 70*140 بسعر 24,95 للقطعة الواحدة.

عروض العثيم للأدوات المنزلية