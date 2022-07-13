نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت السعودية الجديدة والقوية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدنا إليكم بعد إجازة العيد بالعديد من عروض لولو هايبر ماركت السعودية الجديدة، والقوية التي أعلنت عنها أكبر سلسلة متاجر في المملكة العربية السعودية من حيث الإنتشار، والعروض القوية، والمتجددة باستمرار سواء على الأسعار، أو على الكمية، أو عروض أخرى مثل الشحن المجاني، والهدايا القيمة، والكاش باك، وقد أتت تلك العروض لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب في فروع جدة وتبوك.

عروض لولو هايبر ماركت السعودية الجديدة

تسري تلك العروض الجديدة في الفترة من 13 يوليو 2022 حتى 19 يوليو 2022 ميلادياً، وشملت على تخفيضات تصل إلى 15432 ريال على تصنيفات متنوعة من البضائع مثل اللحوم، والدواجن الطازجة، والمجمدة، والأسماك، والأغذية، والخضروات، والفواكه، والأجهزة المنزلية، والموبايلات، والأجهزة الإليكترونية، والمنظفات، والوجبات الجاهزة، والزيوت، وغيرها من السلع، والمنتجات التي سنستعرضها سويا في هذا المقال.

عروض لولو القوية على الأسماك

نبدأ تلك العروض المتميزة بعرض على سمك من نوع مميز، وهو سمك البرموندي بسعر 19.95 بدلاً من 28.95 ريال للكيلو، وسمك حريد بحجم متوسط بسعر 18.95 بدلاً من 28.95 ريال للكيلو، وتخفيض أخر على سمك شعور متوسط بسعر 26.95 بدلاً من 34.95 ريال للكيلو كما يوجد سمك هامور كبير بسعر 32.95 بدلاً من 44.95 ريال للكيلو.

تخفيضات على الوجبات الجاهزة

تأتي تلك العروض على بعض الوجبات المعدة مسبقا للأكل مثل لحم البقر مع الخضار بسعر 32.95 بدلاً من 40 ريال للكيلو، ووجبة دجاج كالكريتا بسعر 29.95 بدلاً من 36 ريال للكيلو، ووجبة دجاج بالكاري بسعر 29.90 بدلاً من 35 ريال للكيلو، وشاورما الدجاج بسعر 4.95 بدلاً من 6.50 ريال للحبة الواحدة.

موسم الربح من لولو هايبر ماركت السعودية

كما أعلنت سلسلة لولو هايبر ماركت عن استمرار مسابقه موسم الربح التي بدأت يوم 8 يونيو، وتستمر حتى يوم 7 اغسطس 2022، والتي تقدم قسائم شرائية تصل إلى 150,000 ريال في مجموعها في فروع جده، وتبوك، واستمرار عرض اشتري 2 واحصل على 1 مجانا في الأزياء، والأحذية، والحقائب النسائية من 20 يونيو حتى 22 يوليو 2022 ميلاديه.

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