شوف عروض بنده الأوفر على الأجهزة والسلع الغذائية مع أسعار هايبر بنده المخفضة panda

عروض الصيف وأفضل المنتجات من ضمن عروض بنده التي تقدمها لنا لمدة أسبوعين، بعد أن قدمت لنا أسبوع من أوفر أسعار المنتجات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتستمر بنده في تخفيضاتها وتتيح لكم شراء الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية وكل ما تريدون شراؤه بأقل الأسعار، وتظل العروض في جميع فروع هايبر بنده hyper panda من يوم 13 يوليو 2022 الموافق 14 ذو الحجة 1443 وحتى 26 يوليو الموافق 27 ذو الحجة.

عروض بنده الأوفر على الأجهزة الكهربائية

تصفح عروض بنده على الأجهزة الكهربائية والتي نعرضها لكم مع كافة التفاصيل الخاصة بالمنتجات والأسعار، للاختيار حسب الجهاز الذي يتوافر فيه كافة المزايا التي تبحثون عنها وبالسعر المناسب لكم أيضًا، لذا نبدأ في عرض مفصل لأجهزة المطبخ، ونجد بها الكثير من الأجهزة الكهربائية لتجهيز المطبخ وتحضير الطعام، مثل القطاعة والخلاط، فكلاهما يجعلك تستغرقين وقت أقل في إعداد المأكولات المختلفة، وفي نفس الوقت خلط العصائر أو الصلصات المختلفة في الخلاط يضمن عدم وجود أي تكتلات، وننتقل للأطعمة المقلية التي تحضر بطريقة القلي الاعتيادية لتأتي القلاية الهوائية وتحضر نفس الأطعمة بدون استخدام أي زيت، وبشكل صحي أكثر، وننتقل إلى أجهزة ركن القهوة من ماكينة القهوة وغلاية المياه لتحضير الشاي والكثير من المشروبات الساخنة.

غلاية ستانلس 1.8 لتر، بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال سعودي.

محضرة القهوة بسعر 85 ريال سعودي بدلًا من 110 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت سعة 4 لتر، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 529 ريال سعودي.

خلاط كينوود 2 لتر، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة

لا تفوتكم أسعار المنتجات التي تبدأ من 10 و15 و20 ريال، مع كميات أكبر من المنتجات بتلك الأسعار، وبشكل خاص على المنتجات التي نستخدمها باستمرار في عدد كبير من الأطعمة، ونبدأ بالسلع الأساسية كالزيوت والطحين، والتسالي كأنواع مختلفة من الشوكولاتة متوافرة في كيس واحد وبسعر مميز، ويوجد أيضًا الحلويات التي يمكن تناولها في الفطور مثل الكرواسون والكيك والخبز الأبيض، وأيضًا خبز التورتيلا التي يمكنك إضافة إليه حشوات مميزة سواء لحوم أو اجبان، وسيصبح أكثر من رائع، كذلك يوجد المعمول بالتمر والبيتي فور وكلاهما من أشهى حلويات العيد.