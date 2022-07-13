شوف بأسعار زمان عروض لولو هايبر على الثلاجات والشاشات لفترة محدودة

توفر مجموعة محلات لولو السعودية Lulu Ksa جميع أنواع الأجهزة الكهربائية باسعار زمان ضمن عروض لولو هايبر ماركت بجميع فروع المملكة العربية السعودية على أسعار الشاشات، والثلاجات، والغسالات، وغيرهم، حيث تعد محلات لولو السعودية من أهم وأكبر محلات البيع بالتجزئة بسعر الجملة في الوطن العربي كافة، لذا يتهافت على عروضهم آلاف الزوار يومياً بكل الفروع..

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية Lulu Ksa

توفر مجموعة محلات لولو هايبر ماركت Lulu بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: أيكون الشاشة الليد ٣٢ بوصة، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار مصباح الطوارئ من أيكون مع كشاف ليد، وتخفيض آخر منهم على سعر طقم كشافات iKon، وتخفيض آخر على سعر الشاشة الليد من أيكون بحجم ٤٠ بوصة، وتخفيض آخر على سعر أيكون الشاشة الذكية بحجم ٣٢ بوصة، كما لديهم عرض آخر على سعر أيكون الشاشة الذكية عالية الوضوح بحجم ٥٠ بوصة.

خصومات خاصة لفترة محدودة من لولو السعودية

توجد أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: شاشات أيكون الذكية بحجمي ٤٣ بوصة و٣٢ بوصة، وعروض أخرى على أسعار شاشات أيكون الذكية عالية الوضوح بحجم ٦٥ بوصة، وتخفيض آخر على سعر شاشة أيكون iKon الذكية عالية الوضوح بحجمي ٥٠، ٥٥ بوصة مع رؤية بانولاما وألوان ساطعة، وتنزيلات أخرى على أسعار شاشات أيكون برؤية عالية الوضوح بحجم ٦٥ بوصة، وتخفيض آخر منهم على سعر شاشة أيكون iKon عالية الوضوح الترا دي اتش دي بحجمي ٥٨ بوصة.

عروض خاصة من لولو السعودية على الثلاجات

تقدم مجموعة لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: فرن دورا، وخصم آخر على سعر غسالة الأطباق من توشيبا، وعلى سعر ميديا غسالة الأطباق ٧ برامج، وعروض أخرى على أسعار ثلاجة سامسونج ١٣،٥ قدم، وخصومات أخرى على أسعار باسيك فرن ٥ مواقد، وتخفيض آخر على سعر باناسونيك ثلاجة ٥١٠ لتر، وتخفيض آخر على سعر ثلاجة الباب المزدوج من سوبر جنرال.