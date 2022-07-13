نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة extra والدفع بالتقسيط حصري من موقع اكسترا اون لاين في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات وأجهزة المنزل والساعات الذكية متاحة حاليًا بأرخص الأسعار وتسهيلات عند الدفع مع أقوى الخصومات الحصرية المتاحة لفترة محدودة، كما يقدم لكم موقع اكسترا اون لاين ميزة الدفع بالتقسيط على دفعات شهرية سواء من خلاله أو من خلال أحد الفروع.
عروض اكسترا للجوالات والأجهزة extra والدفع بالتقسيط حصري من موقع اكسترا اون لاين
تتيح اكسترا عروض لا مثيل لها على أسعار الجوالات وأجهزة المنزل الإلكترونية المتنوعة، مع أرخص الأسعار للسعات الذكية من مختلف الماركات، وكل الخصومات التالية متاحة حتى نفاذ الكمية أو إنتهاء مدة العرض، كما أنه متاح الدفع لخدمة تقسيط اكسترا extra الذي يقدمها حصريًا لعملاء السعودية.
عروض اكسترا للجوالات الذكية
مع إكستر ا تجدون أسعار مميزة جدًا للجوالات المتاحة بأرخص سعر في متاجر السعودية كلها، وتجدون في التالي أسعار جوالات سامسونج samsung المسيطرة على فئة الجوالات المتوسطة، كما يوجد جوالات من هونر honor بسعر مثالي، هذا مع جوالات نوكيا nokia الغنية عن التعريف، وكل ذلك متاح بقسط شهري يبدأ من 21 ريال سعودي.
اكسترا
تقدم متاجر أكسترا خصم لا يقاوم على أسعار الساعات الذكية من ماركات هواوي huawei وهونر، بجانب إصدارات مميزة من ابل وسامسونج، والتي نعرضها لكم بقسط شهري يبدأ من 18 ريال سعودي، كما تجدون سوارات ذكية بقسط شهري يبدأ من 8 ريال سعودي، والتفاصيل متاحة في التالي.
extra
يوجد في كتالوج تخفيضات اكسترا الجديد أسعار مميزة على أكثر أجهزة المنزل الذكي طلبًا داخل المملكة العربية السعودية، والتي من أشهرها مكانس الروبوت الكهربائية، وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى أجهزة تنقية الهواء الحديثة، كما يقدم الكتالوج أسعار مخفضة جدًا لأجهزة الرياضة المنزلية، وهذا متاح بقسط شهري يبدأ من 6 ريال سعودي.
قدمنا لحضراتكم اليوم أقوى الخصومات المتاحة في extra اكسترا السعودية على أجهزة الجوال والساعات الذكية، بالإضافة إلى أجهزة المنزل الذكي، وللمزيد من الخصومات تابعونا على موقعنا الرسمي يوميًا ليثلكم منا كل ما هو جديد من تخفيضات كل المتاجر داخل المملكة العربية السعودية.
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