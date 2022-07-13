شوف بدون فوائد تقسيط ايفون ١٣ برو ١ تيرا من نون السعودية وخصم ٨%

يبحث المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن تقسيط ايفون ١٣ برو من شركة نون السعودية بدون فوائد أو ضامن، وقسم الجوالات الذكية من أكبر الأقسام في متجر نون، ومن أشهر الهواتف الذكية التي توجد بالمتجر سلسلة ايفون من شركة آبل الأمريكية، والتي تتميز بدقة تصنيعها وأناقتها التي تجعل أغلب المواطنين بالدول العربية يقبلون على اقتنائها، ويفتخرون بها بين أقرانهم، ويعتبرونها من أهم مظاهر التحضر ومواكبة التطور التكنولوجي، وهاتف iPhone 13 pro، من أحدث الهواتف الذكية التي تدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط ايفون ١٣ برو 1 تيرا بايت من متجر نون السعودية.

تقسيط ايفون ١٣ برو بدون فوائد من نون

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 13 pro من شركة نون السعودية، وقيمة الخصم على الجوال، وقيمة القسط الشهري وهى كما يأتي:-

سعر ايفون 13 برو 1 تيرا من متجر نون السعودية 6599 ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم على الهاتف 8%.

من متجر نون السعودية 6599 ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم على الهاتف 8%. قيمة الخصم على الجوال 600 ريال سعودي، حيث يبلع سعر الجوال قبل الخصم 7199 ريال سعودي.

سعر الهاتف شامل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري على الجوال 550 ريال سعودي.

توفر الشركة التوصيل مجانًا.

يحتوي الجوال على ضمان لمدة 24 شهرًا.

يستطيع العميل استرجاع هاتف iPhone 13 Pro بالمجان.

بالمجان. تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية الصلبة للجوال 1 تيرا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت.

مواصفات جوال iPhone 13 pro

يشتمل ايفون ١٣ برو على مواصفات لا مثيل لها في أي هاتف ذكي أخر وهى كما يلي:-

يبلغ وزن الهاتف ٢٠٣ جرام. الهاتف يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال، الشريحة الأولى من نوع نانو SIM، والثانية من نوع eSim. الجوال يدعم مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 حتى ستة أمتار تحت الماء لمدة ثلاثون دقيقة. الهاتف يأتي مصنوع من الزجاج بالواجهة والظهر، مع إطار جانبي مصنوع من مادة الاستانلس ستيل. يدعم الهاتف تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية، كما تدعم هذه التقنية معرفة نظم الملاحة العالمية. تبلغ مساحة شاشة الجوال ٦.١ بوصة. الهاتف يأتي بمعالج قوي من شركة آبل الأمريكية ويطلق عليه اسم A15 Bionic. يأتي الجوال بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core خماسي النواة. تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ١ تيرا، كما تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، تبلع دقة الكاميرا الأساسية ١٢ ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية مزدوجة تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل.

طريقة التواصل مع متجر نون السعودية

يوجد طرق عدة للتواصل مع شركة نون السعودية وهى كما يأتي:-