شوف عروض لولو هايبر ماركت على السلع والمأكولات بأسعار تنافسية

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تعرف على أقوى العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت على السلع الغذائية المختلفة، حيث تتنوع المنتجات المعروضة ما بين الفواكه والخضراوات الطازجة، وبين الأغذية المعلبة والمجمدات، يعرض لك هايبر لولو أنواع متعددة من الوجبات الجاهزة الطازجة بأقل الأسعار، كما توجد تخفيضات على المكسرات، التوابل والتمور ومنتجات الألبان والمخللات، توفر لك عروض لولو السلع المستوردة من أكثر من عشر دول مختلفة، بالإضافة إلى المنتجات الوطنية. عروض لولو هايبر ماركت احصل على عبوات ناجت دجاج أمريكانا / ناجت الدجاج بالجبنة وزن العبوة 400 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

اشتري لحم العجل الكبير/ لحم الجاموس مجمد بدون عظم 2 رطل بسعر 15.95 ريال بدلاً من 23.05 ريال سعودي، واحصل على خصم 7.10 ريال.

بريزيدن جبنة موزاريلا مبشورة وزن الحبة 900 جرام مقابل 25.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال بخصم نقدي 17 ريال.

البقري الضاحكة جبنة مثلثات 120 جرام تحتوي على أربع عبوات بسعر 10.95 ريال بدلاً من 18.50 ريال. خبراء لما وراء البحار فيليه سمك البونيتو مجمد وزن 2 كيلو احصل عليه مقابل 29.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال سعودي.

الكبير 24 قطعة برجر دجاج/ 24 قطعة برجر لحم بقر بالبصل 1.2 كيلو بسعر 23.95 ريال بدلاً من 34.60 ريال.

سيارا خضار مشكل وزن 800 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال. عروض لولو مقابل 54.90 ريال بدلاً من 76 ريال تستطيع شراء كيلو من الكاجو والحصول على خصم 21.10 ريال.

احصل على جوز أمريكي مستورد سعر الكيلو 48.90 ريال بدلاً من 65 ريال ووفر 16.10 ريال. يحتوي التمر على الكثير من الفوائد يمكنك شراء كيلو من التمر الصقعي وسط مقابل 19.90 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

شوكولاتة سباركل سعر الكيلو 24.90 ريال بدلاً من 33.90 ريال.

نصف دجاج مشوي كومبو سعر الكيلو 13.90 ريال بدلاً من 16.40 ريال سعودي.

احصل على كيلو من الأرز المقلي بالخضراوات مقابل 14.90 ريال للكيلو ووفر 5.10 ريال. اشتري مافن شوكولاتة 6 قطع مقابل 7.65 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

كوكيز بقطع الشوكولاتة سعر الكيلو 25.90 ريال بدلاً من 41.75 ريال سعودي.

جبنة فيتا مصرية سعرالكيلو 12.90 ريال بدلاً من 21.90 ريال. حلواني حلاوة سادة حلاوة الخروف مقابل 13.5 ريال بدلاً من 20 ريال.

احصل على كيلو من جبنة شيدر إنجليزي معتدلة حمراء أو بيضاء مقابل 39.90 ريال بدلاً من 57.95 ريال، ووفر مبلغ 18.05 ريال. هايبر لولو كيلو من الرمان الأحمر جنوب أفريقيا / بيرو مقابل 15.45 ريال. فطر ابيض- عمان وزن العلبة 250 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال سعودي.

طماطم حزمة في عنقود سعودي سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت على السلع والمأكولات بأسعار تنافسية - ثقفني

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